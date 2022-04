Dem Stress den Rücken kehren

Viel ist derzeit auch von Achtsamkeit die Rede. Aber was ist das eigentlich? Achtsamkeit wird häufig eine Art der Konzentration, der Geistesgegenwart bezeichnet, bei der man seine Gegenwart bewusst wahrnimmt, ohne zu bewerten. Achtsamkeit im Alltag zu erlangen kann auch trainiert werden.

Das beginnt schon am Morgen, wenn man nicht direkt zum Smartphone greift, um zu sehen, ob in den vergangenen Stunden irgendeine Nachricht eingetrudelt ist, sondern sich einige Minuten Zeit nimmt, um sich gedanklich auf den Tag vorzubereiten. Welche Freuden und Herausforderungen wird der Tag bringen?

Diese kurze mentale Auszeit ist aber nicht nur am Morgen eine schöne Routine, sondern immer, wenn einem der Alltag über den Kopf zu wachsen droht, kann es kleine Wunder wirken, sich eine halbe Minute Zeit zu nehmen, um sich von dem Stress zu distanzieren und auf sich selbst zu fokussieren. Dabei denkt man an positive Sachen, die einem Freude bereiten. Apropos positive Gedanken: Es kann auch hilfreich sein, sich eine Art Mantra zuzulegen, ein positiver Glaubenssatz, der die Selbstreflexion unterstützt. Dieser Gedanke muss auch nicht jeden Tag derselbe sein, er kann von Tag zu Tag an die jeweilige Situation angepasst werden. Ein Beispiel wäre: „Ich schaffe das“ oder „Ich glaube an mich“.

Achtsamkeit in den Alltag integrieren

Achtsamkeit kann vor allem auch beim Essen praktiziert werden: Einfach einmal Zeit nehmen, das Smartphone zur Seite legen und sich auch nicht von anderen ablenken lassen. Der Fokus sollte ganz auf dem Moment liegen, um das Essen ganz bewusst zu genießen und die Sinne zu schärfen. Wie sind der Geschmack, die Konsistenz und der Geruch des Essens? Gibt es bestimmte Gewürze, die man aus dem Gericht herausschmecken kann?

Dieselbe Achtsamkeit kann bei allen Tätigkeiten an den Tag gelegt werden: Beim Gehen oder Laufen, beim Zähneputzen, beim Kochen, Waschen und sogar beim Atmen. Im Alltag neigen viele Menschen dazu, zu flach zu atmen. Wenn man sich einige wenige Minuten Zeit nimmt, um sich darauf zu konzentrieren, kann man das Bewusstsein schärfen und das gleichmäßigere Atmen üben (siehe dazu auch den Artikel auf Seite 9).

Mit allen Sinnen wahrnehmen

Wenn das Wetter im Frühling wärmer und sonniger wird, sind Spaziergänge auch die ideale Tätigkeit, um die Gedanken schweifen zu lassen und ein wenig zur Ruhe zu kommen. Auch die frische Luft tut gut, um den Kopf freizubekommen. Wer etwa im Garten die Möglichkeit dazu hat, kann bei warmen Temperaturen auch einmal versuchen, ein wenig barfuß zu gehen und das kühle Gras unter den Füßen zu spüren.

So gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Achtsamkeit in das tägliche Leben zu integrieren und den Alltag bewusster zu leben.