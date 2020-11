Immer wieder gibt es Meldungen über das Eindringen gefälschter Arzneimittel nach Österreich. Die Apothekerinnen und Apotheker des Burgenlands warnen die Bevölkerung vor dem Erwerb derartiger illegaler Produkte. „Kriminelle Banden setzen gerade in der Coronakrise auf die Verunsicherung und das mangelnde Fachwissen der Menschen. Diese illegalen Händler versuchen, gefälschte, wirkungslose Medikamente und geschmuggelte Schutzmasken in Österreich abzusetzen. Bei derartigen verbotenen Produkten gibt es keine Qualitäts- und Herkunftskontrolle. Die Kriminellen setzen damit die Gesundheit der Menschen aufs Spiel. Darüber hinaus verursacht der illegale Medikamentenschmuggel volkswirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe“, erklärt Mag. Julia Kornfeind, Vizepräsidentin der Apothekerkammer Burgenland.

Arzneimittelsicherheit aus der Apotheke

„Der einzig sichere Weg für die Bevölkerung aus diesem Dilemma ist jener in die öffentliche Apotheke“, fährt Kornfeind fort. „Nur dort sollten Sie Medikamente kaufen. Denn nur in der Apotheke haben Sie eine hundertprozentige Sicherheit, dass es sich nicht um Fälschungen handelt. Aufgrund der strengen Auflagen, Sicherheitskontrollen und der engmaschigen Lieferkette haben Fälscherbanden in den heimischen Apotheken keine Chance.“

Beratung rund um die Uhr

Beim Thema Medikamentenfälschungen stehen die Apothekerinnen und Apotheker mit ihrer Beratungskompetenz an erster Stelle. „Die Hälfte der Menschen weiß nicht einmal, dass in Österreich der Verkauf von rezeptpflichtigen Medikamenten im Internet verboten ist. Unsere Beratung zum Thema Arzneimittel läuft rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Denn wir, die Apothekerinnen und Apotheker, sind da für die Menschen. Und wir bleiben da.“