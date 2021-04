Wir gehen jetzt in das zweite Jahr der Pandemie und der sehnlichste Wunsch von allen ist, dass diese endlich aufhört und wir wieder ein normales Leben wie vor der Pandemie führen können.

Die Infektionszahlen steigen, die Intensivstationen quellen über, werden von immer jüngeren Patienten belegt und im Osten Österreichs gibt es wieder eine Verschärfung der Lockdown Maßnahmen.

Hoffnungsschimmer ist die Impfung

Einziger Hoffnungsschimmer ist hier die Impfung gegen das Coronavirus. Erst wenn eine ausreichende Zahl von Menschen geimpft ist, werden wir wieder zur Normalität zurückkehren können. In kürzester Zeit wurden seit dem letzten Jahr Impfstoffe entwickelt, vier davon sind jetzt schon bei uns zugelassen. Allen Impfstoffen gemeinsam ist das Prinzip, körpereigene Zellen des Geimpften dazu zu bringen, das sogenannte spike-Protein des SARS-CoV2 Virus zu bilden. Dadurch produziert der Körper Abwehrstoffe gegen dieses Eiweiß, das auf der Virusoberfläche sitzt. So wird in einem hohen Prozentsatz überhaupt verhindert, dass die Krankheit ausbricht, schwere Verläufe und Krankenhausaufenthalte werden zu 85 bis 100 Prozent vermieden.

Dr. Michael Schriefl, Arzt für Allgemeinmedizin, Vizepräsident der Ärztekammer für Burgenland zVg

Leider gibt es momentan Probleme mit den Impfungen. Zum einen werden die Impfdosen zu langsam geliefert, zum anderen wird in den Medien intensiv über auch sehr seltene Nebenwirkungen berichtet. Speziell trifft das für den Impfstoff von AstraZeneca zu. Bei den Nebenwirkungen muss man häufig auftretende, aber im Prinzip harmlose Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Fieber und Schüttelfröste von sehr seltenen schweren wie die Hirnsinusthrombose unterscheiden. Die leichten Nebenwirkungen sind Ausdruck der Reaktion des Immunsystems und sind eigentlich positiv zu werten, da sie zeigen, dass die Impfung wirkt. Sie sind mit Standardmedikamenten wie Paracetamol gut zu behandeln und dauern auch nur wenige Tage.

Schwere Nebenwirkungen treten nur sehr selten auf, die jetzt heiß diskutierten Fälle von Hirnsinusthrombosen mit weniger als 1 Fall pro 100.000 Impfungen. Dagegen ist COVID 19 eine schwere und oft tödliche Erkrankung: in Österreich sind bis jetzt 1.750 Patienten pro 100.000 nachgewiesene Fälle verstorben. Zusätzlich hat man in den letzten Tagen die Ursache der Hirnsinusthrombosen erkannt und kann diese bei rechtzeitiger Diagnose auch gut behandeln! Nichtsdestotrotz werden die Impfstoffe weiterhin von den Arzneimittelbehörden beobachtet und bei Bedarf gibt es auch Anpassungen der Impfempfehlungen.

Am Ende gibt es nur eine logische Konsequenz: man soll sich so schnell wie möglich impfen lassen, egal mit welchem Impfstoff, das Risiko, zuzuwarten und eventuell doch auch schwer zu erkranken, ist ein Vielfaches des Impfrisikos.

Das Bestreben der burgenländischen Ärzte ist es, diese Impfungen so rasch und gezielt wie möglich durchzuführen. In enger Zusammenarbeit mit den Organen der Burgenländischen Landesregierung und der Landessicherheitszentrale organisieren wir von der Ärztekammer mit einem enormen Einsatz des Kammeramtes die Ärzte für die Impfungen. Derzeit wird in den sieben Impfstraßen und in vorerst 66 Impfordinationen geimpft, bei einer ausreichenden Anlieferung von Impfstoffen werden die Impfungen in voraussichtlich fast allen Ordinationen verabreicht werden können. Niedergelassene Ärzte arbeiten auch intensiv an den Impfstraßen mit, der Großteil hat sich zur Mitarbeit sowohl in den Ordinationen als auch in den Impfstraßen bereit erklärt, alle sind hoch motiviert und brennen nur darauf, alle Impfwilligen bis zum Sommer zu impfen, so die Anlieferung der Impfstoffe auch wie mit den Pharmafirmen vereinbart klappt.

Im Moment organisieren wir auch die Impfungen der bettlägerigen bzw. eingeschränkt mobilen Patienten durch die Hausärzte. Das im Burgenland installierte System garantiert allen zu Impfenden, dass sie von einer Ärztin, einem Arzt geimpft werden.

Wenn wir, wie wir hoffen, alle Impfwilligen bis zum Sommer beziehungsweise Herbst geimpft haben, sollte danach wieder ein normales Leben möglich sein. Bis dahin aber müssen alle noch weiter vorsichtig sein. Das konsequente Tragen von FFP2-Masken, Abstand halten, Reduktion sozialer Kontakte und regelmäßiges Testen wird uns noch einige Zeit erhalten bleiben. Wir dürfen nicht nachlässig werden und müssen auch lernen, typische Fehler zu vermeiden, etwa mit Bekannten im Freien zu nahe und zu lange zu sprechen und dabei keine Maske zu tragen oder am Arbeitsplatz und in Sozialräumen bei Anwesenheit anderer Personen keine Maske zu tragen oder die Maske etwa zum Essen und zum Trinken abzunehmen und nicht zu warten. Klar muss allen auch sein, dass das Zusammentreffen zu vieler nicht im gemeinsamen Haushalt lebender Personen in geschlossenen Räumen ein besonders hohes Risiko darstellt, das man nach Möglichkeit meiden sollte.

Arztpraxen nicht vor Angst meiden

Man sollte aber auch nicht vergessen, dass es außer Covid 19 noch andere Krankheiten gibt. Viele chronische Erkrankungen bedürfen einer Dauertherapie, die auch regelmäßig überprüft werden muss und auch die Vorsorge etwa zur Früherkennung von Krebserkrankungen sollte nicht vernachlässigt werden. Niemand sollte aus Angst vor einer Ansteckung den Weg zum Arzt meiden, wir haben in den Praxen ausgezeichnete Sicherheitskonzepte und können alle Patienten damit gut und sicher behandeln. Wichtig dabei ist aber, dass man sich voranmeldet, damit die Anzahl der Patienten in der Ordination gesteuert und beschränkt werden kann. Durch die schwierigere Organisation soll sich aber niemand abschrecken lassen, Aufschieben einer dringenden Behandlung oder Ignorieren von Warnsymptomen wie etwa Schmerzen im Brustkorbbereich dagegen kann auch tödlich sein.