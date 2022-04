Bewegung Die richtige Technik beim Nordic Walking

Nordic Walking. Auf die richtige Technik kommt es an. Foto: Shutterstock/Dmitry Rukhlenko

M it rund einer Million aktiver Nordic Walker hat sich die Sportart in den vergangenen Jahren zum Trend entwickelt. Damit jedoch die volle Wirkung des Trainings entfaltet wird, kommt es auf die richtige Technik an.