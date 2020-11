Auch ein Land ohne Meer kann über einen sicheren Hafen verfügen. In Österreich ist das die Apotheke. Das zeigt die Coronakrise besonders anschaulich. Fast doppelt so viele Menschen wie gewöhnlich sind in der ersten heißen Phase der Pandemie in den sicheren Hafen ihrer Apotheke eingelaufen. Und auch angesichts der erneut kritischen Situation ist man voll gerüstet.

„Die Burgenländerinnen und Burgenländer wissen, dass sie sich auf ihre Apotheken verlassen können. Das war schon immer so, doch die Coronakrise hat das auf besonders anschauliche Weise verdeutlicht. Der sichere Hafen Apotheke ist wichtiger denn je“, betont Mag. Julia Kornfeind, Vizepräsidentin der Apothekerkammer Burgenland. Sie verweist auf das Credo der Apothekerschaft. „Unser Motto heißt: Wir sind da. Und wir bleiben da. Egal, wie ernst die Krise, auf Ihre Apothekerin bzw. Ihren Apotheker können Sie sich immer verlassen. Das gilt auch dann, wenn etwa kein Arzt erreichbar ist.“

Die Krise erfolgreich durchtauchen

Corona ist hartnäckig, Europa durchlebt nun schon die zweite „heiße“ Phase der Pandemie. Burgenlands Apotheken sind aber, ebenso wie im Frühjahr, gut aufgestellt. Kornfeind rekapituliert: „Das Corona-Krisenmanagement der Apotheken hat in der ersten Phase bereits sehr früh begonnen und funktioniert nach wie vor reibungslos. So wurden bereits Mitte März – im wahrsten Sinne des Wortes über Nacht – Schutzmaßnahmen für die Kundinnen und Kunden, aber auch für das Apothekenpersonal eingerichtet. Dazu zählen etwa Plexiglasscheiben und Desinfektionsspender an den Verkaufsplätzen, vorgeschriebene Sicherheitsabstände von zumindest einem Meter zwischen allen anwesenden Personen, eine begrenzte Anzahl von Menschen in der Apotheke sowie die Maskenpflicht für Kundinnen und Kunden. Außerdem wurden in vielen Apotheken zwei Teams gebildet, die ohne Kontakt zueinander tätig waren. Der Gedanke dahinter: Sollte in einem der beiden Teams ein Krankheitsfall auftreten, könnte notfalls das andere Team bis auf weiteres übernehmen. Damit war gewährleistet, dass die Apothekerinnen und Apotheker immer für die Menschen da sind – und es auch blieben.“

Bestmögliche Versorgung

Auch die praktischen Abläufe in den Apotheken wurden schon zu Beginn der Krise noch kundenfreundlicher gestaltet. So wurden etwa spürbare Erleichterungen hinsichtlich Bezug und Einlösung von Arzneimittelrezepten eingeführt. Unser Ziel war es, die Bevölkerung in dieser schwierigen Situation rasch und unbürokratisch mit Arzneimitteln zu versorgen.“

Apothekensuche mit der Apo-App

Um im Notfall die nächstgelegene dienstbereite Apotheke rasch zu finden, hilft die praktische Apo-App der Österreichischen Apothekerkammer. Die „Apo-App Apotheken und Medikamente“ zeigt an, welche Apotheke gerade zur Verfügung steht und bietet dazu eine exakte Wegbeschreibung an. Der Link zum Download: www.apoapp.co.at

Apotheke gibt Sicherheit

Fazit: Die Corona-Pandemie zeigt einmal mehr, wie wichtig die Funktion unserer Apotheken als sicherer Hafen für die Bevölkerung ist. Schön, dass es Menschen gibt, die immer für einen da sind – und auch da bleiben. Das sind Burgenlands Apothekerinnen und Apotheker.