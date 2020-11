Die COVID 19 Pandemie bestimmt das Jahr 2020 und damit auch die Arbeit der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Mit dem Lockdown Mitte März musste die Versorgung der Patienten grundlegend umgestellt werden. Erschwert wurde die Arbeit am Anfang dadurch, dass kaum Schutzmaterialien verfügbar waren. Alles was irgendwie möglich war, wurde telefonisch beziehungsweise telemedizinisch abgearbeitet, direkte Arzt-Patienten Kontakte wurden auf das absolute Minimum reduziert. Da auch die Spitäler die Behandlung der übrigen Erkrankungen deutlich reduzierten, war es eine ganz besondere Herausforderung zu entscheiden, wer trotzdem unbedingt ins Krankenhaus musste und bei wem man zuwarten konnte.

Dr. Michael Schriefl, Vizepräsident der Burgenländischen Ärztekammer. Sabine Sommer

Als es dann wesentlich besser als ursprünglich erwartet gelungen war, die Erkrankungszahlen massiv zu reduzieren, konnte nach Ostern schrittweise versucht werden, in den Ordinationen eine neue Art des Normalbetriebes umzusetzen.

Im Warteraum einer Ordination sollen sich möglichst nicht mehr als 2 bis 3 Patienten aufhalten. Daher ist es nicht sinnvoll, einfach eine Ordination aufzusuchen, Patienten müssen sich telefonisch voranmelden, um entsprechende Termine zu erhalten. Selbstverständlich muss überall in den Ordinationen Mund-Nasen-Schutz getragen und infektiöse und nicht infektiöse Patienten räumlich und/oder zeitlich getrennt werden. Das alles erfordert zusätzlichen zeitlichen Aufwand, um dieselben Leistungen wie vor der Pandemie erbringen zu können, benötigen wir jetzt um 20 bis 30 Prozent länger.

Trotzdem ist es erforderlich, alle Erkrankungen bestmöglich zu behandeln.

Während der ersten Phase des Lockdowns kam es doch dazu, dass eine Reihe von Krankheiten wie zum Beispiel Herzinfarkte und Brustkrebs in geringerem Umfang diagnostiziert und behandelt wurden, etliche Behandlungen wurden drastisch hinausgeschoben. Patienten mit chronischen Erkrankungen, also Risikopatienten, wagten sich auch bei schwerwiegenden Symptomen nicht oder nur verspätet in Ordinationen. Wie sich das im Ende ausgewirkt hat, kann man derzeit noch nicht sagen. Das jetzige Bestreben ist aber, trotz wieder steigender Infektionszahlen alle Erkrankungen zu behandeln. Wir Ärzte haben in den vergangenen Monaten viel Routine im Patientenmanagement unter Pandemiebedingungen erworben. Eminent wichtig ist jetzt, dass die Patienten sich penibel an die neuen Regeln halten, das heißt anrufen vor jedem Arztbesuch, Termine vereinbaren und diese auch genau einhalten.

Niemand sollte sich abhalten lassen, sich bei schwerwiegenden Symptomen rechtzeitig zu melden. Zusätzlich sollte jeder noch mehr als bisher versuchen, Erkrankungen zu vermeiden, das betrifft jetzt primär Infektionserkrankungen. Mit einer konsequenten Einhaltung der Basismaßnahmen (Abstand halten, konsequentes Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken, regelmäßige Händehygiene) reduziert man nicht nur die Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus, sondern auch die durch viele andere über die Luft übertragenen Viren. Wichtig ist auch eine adäquate Bekleidung, ein vernünftiges Freizeitverhalten, denn das Virus hat keine Sperrstunde und das Vermeiden eines riskanten Verhaltens im Sport- und Freizeitbereich, um potenzielle Unfälle zu verhindern.

Wenn alle an einem Strick ziehen, bin ich zuversichtlich, dass wir die nächsten Monate gut überstehen werden.

Wir als niedergelassene Ärztinnen und Ärzte haben uns während der ganzen Pandemie bemüht, Sie als unsere Patienten bestmöglich zu versorgen und werden das auch weiterhin tun, ganz egal, ob das von offiziellen Stellen jetzt ausreichend wahrgenommen wird oder nicht.