BVZ: Nachdem Corona nach wie vor unser Leben beherrscht, stellt sich die Frage, wie Sie die Entwicklung diesbezüglich sehen?

Lang: Ich werde mich hüten, eine Prognose bezüglich des weiteren Verlaufes abzugeben, da hier selbst erklärte Fachleute uneins sind. Doch bin ich sicher, dass wir lernen müssen mit Corona zu leben. Das heißt aber, dass wir uns darauf einstellen müssen, gewisse Grundregeln dauerhaft einzuhalten. Dazu zählt das Tragen von Masken überall dort, wo mehrere Menschen in geschlossenen Räumen inklusive öffentlicher Verkehrsmittel aufeinandertreffen. Dazu zählt das regelmäßige Händewaschen und vor allem Desinfizieren vor dem Berühren von Oberflächen, die andere vor mir berührt haben oder haben könnten. Dazu zählt auch das Abstand halten, auch wenn uns das oft schwerfällt.

BVZ: Immer wieder taucht die Frage auf, ob die Spitäler Oberpullendorf und Güssing bei zunehmenden Erkrankungen durch Corona wieder zu Coronaspitälern werden und „Normalpatienten“ dort nicht mehr versorgt werden.

Lang: Vorweg muss ich klarstellen, dass natürlich immer Akutfälle versorgt worden sind, auch in Zeiten des Lockdowns. Die Bevölkerung war nie unversorgt. Darüber hinaus gehe ich davon aus, dass Politik und Träger seit 16. März (Lockdownbeginn) die entsprechenden Maßnahmen gesetzt haben, um sicherzustellen, dass unabhängig von der jeweiligen Situation in allen Bezirken die Gesundheitsversorgung sichergestellt ist. Es war Zeit genug, sich auf eine „Parallelwelt“ oder besser gesagt eine „Parallelversorgung“ betreffend Corona und restliche Erkrankungen einzustellen. Das ausschließliche Konzentrieren stationärer Coronaversorgung auf einzelne Krankenhäuser scheint mir nicht mit der Gesundheitsversorgung der Restbevölkerung, welche eben auch an anderen Krankheiten leidet, vereinbar.

BVZ: In den Medien wurde Anfang Oktober eine Studie erwähnt, die dem burgenländischen Gesundheitswesen ein schlechtes Zeugnis ausstellt. Wie beurteilen Sie diese Studie?

Lang: Vorweg möchte ich feststellen, dass alle im Gesundheitswesen Verantwortlichen stets gefordert sind, an Verbesserungen zu arbeiten. Dies gilt nicht nur für das Gesundheitswesen, sondern für den gesamten öffentlichen Bereich. Studien können dafür eine Initialzündung sein, die zitierte Studie sehe ich allerdings mehr als kritisch, denn eines möchte ich klarstellen: Das burgenländische Gesundheitswesen ist um nichts schlechter aufgestellt als das der restlichen Bundesländer und die Ärzteschaft unterliegt den gleichen Vorgaben und erfüllt diese, wie Fortbildungsverpflichtung und leitlinienkonforme „State of The Art – Medizin“ wie Restösterreich.

Daher sind diese Feststellungen kaum nachvollziehbar. Diese Studie ist an und für sich stark anzweifelbar, verwendet sie doch alte Zahlen aus den Jahren 2014 bzw. 2018, welche in manchen Bereichen längst überholt sind. Die Behauptung, dass Wartezeiten für MR-Untersuchungen überdurchschnittlich lang sind, entspricht nicht mehr den Tatsachen, da heuer von der KRAGES eine Hotline installiert wurde, welche online und über Telefon erreicht werden kann, was die Wartezeiten drastisch reduziert hat. Dies ist anscheinend den Autoren entgangen, was den Eindruck der fehlenden Professionalität macht! Viel schlimmer wiegt jedoch der Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit.

Wenn behauptet wird „So waren Medikamente entweder wirkungslos, nicht die beste Wahl, oder potenziell gefährlich“, dann stellt sich die Frage, wie ein Statistiker ohne jegliche Ahnung von Medizin oder Behandlungsleitlinien und ohne Kenntnis von Fällen aus Zahlen und Daten allein (auch wenn diese einzeln betrachtet richtig erhoben sind) dies abzuleiten wagt. So muss sich diese Studie den Vorwurf der fehlerhaften Recherche (alte Zahlen, die nicht mehr aktuell sind) und der fehlerhaften Schlussfolgerung (unstatthafte Verknüpfung von Daten, die keinerlei wissenschaftlicher Überprüfung standhält) gefallen lassen.

Shutterstock/PopTika

BVZ: Wenn Sie sich gesundheitspolitisch etwas wünschen könnten, was würde das sein?

Lang: Ich würde mir wünschen, dass die Bevölkerung, also jeder Einzelne so verantwortungsbewusst ist, dass er sich an die eingangs erwähnten Regeln hält, um sich und andere nicht sinnlos zu gefährden.

Ich würde mir wünschen, dass möglichst viele Burgenländer so vernünftig sind, sich gegen Grippe impfen zu lassen, damit nicht zusätzlich durch zahllose Grippekranke eine vermehrte Belastung des Gesundheitssystems insgesamt und der Spitäler im Besonderen entsteht. Ich würde mir wünschen, dass es strukturell, organisatorisch, logistisch und operativ gelingt, alle Patienten unabhängig von ihrer Erkrankung entsprechend zu behandeln: Corona stellt eine immense Herausforderung dar, es darf allerdings nicht vergessen werden, dass es andere Krankheiten gibt, die ebenfalls behandelt werden müssen.