Was uns die Pandemie im Burgenland gezeigt hat

Wir können stolz auf unser Gesundheitssystem im Burgenland sein. Unsere ÄrztInnen haben uns gut durch die Pandemie gebracht. Das Land Burgenland bekennt sich zu seinen aktuell fünf Krankenhausstandorten und ermöglicht so jedem Burgenländer und jeder Burgenländerin den gleichen Zugang zu seinem Gesundheitssystem.

Weiterer Ausbau von Leistungen sowie der Neubau eines Krankenhauses in Gols (ab 2030) zeigen aber auch, dass man nicht im Hier und Jetzt verweilt, sondern auch in Krisenzeiten investiert und in die Zukunft blickt. Die Erweiterung an den KRAGES Standorten Güssing und Kittsee mit einer Akutgeriatrie und Remobilisationseinheit für Menschen ab 65 Jahren gibt die demographische Entwicklung unserer Gesellschaft wieder. Nach schweren Erkrankungen soll es bei Patientinnen und Patienten für drei Wochen zur weiteren Verbesserung des Gesundheitsverlaufes beitragen oder als Vorbereitung eines Rehab-Aufenthaltes dienen (24 stationäre und vier ambulante Betreuungsplätze stehen aktuell zur Verfügung). Im Krankenhaus Gols soll das Angebot dann nochmal weiter ausgebaut werden.

Mit den bestehenden Teams in unseren Krankenhäusern werden wir weiter alles daransetzen, eine qualitativ hochwertige, wohnortnahe Gesundheitsversorgung der Burgenländerinnen und Burgenländer zu gewährleisten. Voraussetzung dafür ist ein funktionierendes ambulantes System im niedergelassenen Bereich (Allgemeinmediziner bzw. Allgemeinmedizinerinnen und Fachärzte bzw. Fachärztinnen) und in den Krankenanstalten. Die Ärztin bzw. der Arzt für Allgemeinmedizin (in Zukunft Fachärztin bzw. Facharzt für Allgemein- und Familienmedizin) soll Erstanlaufstelle sein, nur so kann eine Überlastung der Spitalsambulanzen verhindert werden.

Große Belastung für das Gesundheitssystem

Die Pandemie hat uns aber auch die Limitierungen unseres Gesundheitssystems vor Augen geführt. Wenn man bereits vielfach am Limit arbeitet, ist eine Steigerung der Kapazitäten weder personell noch versorgungstechnisch möglich. Es bedarf nicht nur einer ausreichenden Personalaufstockung, sondern auch einer ausreichenden Wertschätzung von Kolleginnen und Kollegen, die die vergangenen zwei Jahre unter großen psychischen und körperlichen Anstrengungen zum Management der Pandemie beigetragen haben. Doch wenn wir zu „normalen Zeiten“ schon zu wenig Kolleginnen und Kollegen in der Versorgung der Patientinnen und Patienten gehabt haben, dann wird so eine Ausnahmesituation wie bei einer Pandemie nicht bewältigbar. Daher muss es Ziel sein, unseren jungen Burgenländerinnen und Burgenländern den Zugang zum Medizinstudium zu ermöglichen.

Dr. Martin Ivanschitz, 2. Vizepräsident der Ärztekammer für Burgenland, Unfallmediziner. Foto: zVg

Deshalb finanziert das Burgenland zusätzlich jedes Jahr 55 Studienplätze für angehende Mediziner und Medizinerinnen, die danach im Burgenland tätig sein werden. Das ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft. Denn auch die Pensionierungswelle in den nächsten Jahren stellt uns vor große Herausforderungen. Ohne Know-How von erfahrenen FachärztInnen kann Wissen und Erfahrung nicht an die nächste Generation weitergegeben werden. Hohe Ausbildungsqualität ist wiederum Bestandteil eines attraktiven Arbeitsplatzes. Die Ärztekammer Burgenland wird als Interessensvertretung weiterhin alles unternehmen, um unsere Ärztinnen und Ärzte zu schützen und unser Gesundheitssystem weiterzuentwickeln. Wir werden mit Weitblick offen für Neues und für Veränderungen sein. Für unser Burgenland!