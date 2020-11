„Sie war so dankbar.“ „An einem Abend habe ich eine 85-jährige Frau aufgenommen. Sie ist positiv getestet worden. Sie hat große Angst gehabt zu sterben und ihre Enkelkinder nicht mehr zu sehen. Ich habe ihr die Hand gehalten und lange mit ihr gesprochen. Sie war so dankbar. Ich glaube, sie hat gespürt , dass sie sterben wird. Am nächsten Tag ist sie auf die Intensivstation gekommen. Kurz darauf ist sie gestorben“, so eine Mitarbeiterin auf der „Isolierstation“ des Krankenhauses Oberpullendorf.

zVg