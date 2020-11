Als Spezialist der plastischen, ästhetischen und rekonstruktiven Chirurgie biete ich ein breites Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten an. Form, Funktion und Ästhetik stehen dabei immer im Zentrum meiner Arbeit. Mit viel Erfahrung, Kompetenz und Gefühl für Individualität führe ich ästhetische Eingriffe an Gesicht, Brust und Körper durch.

Regelmäßige Vorträge auf nationalen und internationalen Kongressen, zahlreiche Publikationen sowie die Tätigkeit als Vortragender an der Paracelsus Medizinischen Universität Salzburg garantieren Behandlungen und Eingriffe basierend auf aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Ästhetische Chirurgie

Chirurgische Eingriffe an Brust, Gesicht und Körper z.B. Brustvergrößerungen, Brustverkleinerungen und Bruststraffungen, Augenlidstraffung, Bauchdeckenstraffung, Oberarmstraffung, Oberschenkelstraffung, Bodylift, Fettabsaugung, Muttermalentfernung sowie ästhetische Behandlungen mit Botox, Hyaluronsäure, PRP – Eigenblut.

Rekonstruktive Chirurgie

Wie z.B. Narbenkorrektur, Lappenplastik, Behandlung von Hauttumoren, onkologische Brustchirurgie – mit Brust-Wiederherstellung

Hand- & Nervenchirurgie

Wie z.B. Karpaltunnelsyndrom, schnellender Finger, Sehnenscheidenentzündungen, Nervenrekonstruktion, Daumensattelgelenksarthrose oder Tumore der Hand und Nerven sowie weitere Spezialgebiete der Mikrochirurgie.