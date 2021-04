Auch im Burgenland werden Operationen, die nicht dringend erforderlich sind, verschoben. Sowohl in den vier Spitälern der Burgenländischen Krankenanstalten-GmbH (KRAGES) als auch im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt will man die Kapazitäten für schwere Covid-19-Fälle sowie Notfälle und akute OPs freihalten. Die Lage auf den Intensivstationen ist im Burgenland ernst, Betten und Personal geraten laut den Krankenhausbetreibern zunehmend an ihre Grenzen.

OÄ Dr. Brigitte Steininger, Fachärztin für Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie am Krankenhaus Kittsee und Vizepräsidentin der Ärztekammer für Burgenland zVg

Pflegekräfte stehen unter Stress

Seit Beginn der Coronapandemie vor über einem Jahr sind insbesondere Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte erhöhtem Stress ausgesetzt. Und durch die aktuell dritte Pandemiewelle rückt das Ende der Belastungen erneut in eine derzeit nicht absehbare Ferne. Mehr und mehr Ärzte warnen deshalb davor, dass die Helfer jetzt dringend selbst Hilfe benötigen, um nicht selber krank zu werden. Noch einige Wochen, vielleicht noch wenige Monate würden Pflegende, Ärztinnen und Ärzte in der Akut-, Notfall- und Intensivmedizin ihre Leistung vermutlich aufrechterhalten können. Bekommen sie jedoch nicht schnellstmöglich Unterstützung, könnten Politik und Gesellschaft bald vor einem existenziellen Problem stehen.

So heißt es in einem aktuellen Positionspapier der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI): „Patienten könnten aufgrund von Personalmangel gegebenenfalls nicht optimal versorgt werden, wenn wir uns nicht stärker um die Gesundheit des medizinischen Personals kümmern.“ Die Situation in österreichischen Krankenhäusern ist nicht anders. Nach Umfragen auf Intensivstationen, denken rund ein Drittel der Beschäftigten darüber nach, den Beruf aufzugeben. Es kommt sehr viel zusammen, zu dem schon vor Corona permanenten Personalmangel komme nun die parallele Betreuung von COVID-19-Patienten und der Druck das geplante Operationsprogramm fortzusetzen, es fehlt Personal an beiden Fronten. Hinzu komme die körperliche Belastung durch das dauerhafte Tragen der Schutzkleidung sowie die immense psychische Belastung durch die Pflege schwerstkranker Patienten mit hoher Sterbequote. Der wichtige Austausch mit den Kollegen könne jedoch durch die Pandemie nur sehr begrenzt stattfinden. Die knappen Pausen müssen aufgrund des Personalmangels und der Hygienevorschriften häufig allein verbracht werden.

Körperliche Erschöpfung

Mitarbeiter berichteten zudem, dass sie sich auch nach der Arbeit kaum noch mit Freunden treffen, weil sie körperlich zu erschöpft seien und die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Teils würden die Betroffenen nach Feierabend auch noch sozial ausgegrenzt, denn auch Familie und Freunde hätten mitunter Angst vor Ansteckung. Diese Situation ist für Außenstehende kaum vorstellbar. Es liegt nahe, dass die Mitarbeiter ausbrennen, chronischer Stresszustand. Charakteristisches Merkmal der Definition von Resilienz ist, dass resiliente Menschen vor der Manifestation psychischer oder somatischer Erkrankungen geschützt sind. Menschen in der Regel die Fähigkeit besitzen, bei Stressoren die psychische Gesundheit mehr oder weniger schnell wieder herzustellen. Ist die Resilienz gering ausgeprägt oder sind die Stressoren besonders stark oder anhaltend, kann sich diese Fähigkeit auf Dauer erschöpfen, sodass sich ein chronischer Stresszustand einstellt, der häufig auch als Burnout bezeichnet wird.

Dieser chronische Stresszustand erhöht das Risiko einer psychischen oder körperlichen Erkrankung. Je nach Veranlagung kann sich dann zum Beispiel eine Depression, eine Angststörung, eine Suchterkrankung oder eine Herz-Kreislauf-Erkrankung manifestieren. Ärzte schätzen ihre eigene Resilienz grundsätzlich etwas höher ein als die übrige Bevölkerung. Halten die Stressoren langfristig an, können aber auch resiliente Personen an ihre Grenzen kommen.

Nur Impfen schützt uns alle.