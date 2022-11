Traumberuf Hebamme

„Hebamme zu sein ist noch immer mein Traumberuf. Jede Geburt ist etwas Einzigartiges und das Schönste auf der Welt,“ möchte Sonja Kabrt, leitende Hebamme im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt junge Frauen motivieren, diesen Beruf zu ergreifen.

„Wir Hebammen sind die Ersten, die ein Baby auf dieser Welt willkommen heißen.“

Persönliche Betreuung ist essentiell

Für Eltern und ihr Baby sind Hebammen nicht nur während der Geburt da, sondern auch davor und danach. Die Schwangerenvorsorge zählt zu den Hauptaufgaben einer Hebamme und beginnt mit der Mutter-Kind-Pass- Untersuchung, Beratung bei Schwangerschaftsbeschwerden und Geburtsvorbereitungskursen.

Begleitung der Frau während der Geburt

Die Hebamme leitet eine normal verlaufende Geburt eigenverantwortlich und trifft eigenständige Entscheidungen. Sie beurteilt den Geburtsverlauf durch die Erhebung relevanter Befunde und interpretiert diese, überwacht die kindlichen Herztöne und hat ein „G´spür“ für die Bedürfnisse der Frau in dieser besonderen Situation. Nach der Geburt betreuen Hebammen junge Mütter im Wochenbett und in der Stillzeit, beraten in Fragen rund um Pflege, Ernährung, Hygiene und Vorsorgeuntersuchungen.

Die Geburt kann im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder stationär oder ambulant erfolgen. Bei der ambulanten Geburt können Mutter und Kind, wenn alles gut und ohne Komplikationen verlaufen ist, wenige Stunden später nach Hause gehen. Daheim werden Sie von einer Hebamme nachbetreut. Es gehört zum Hebammen-Ethos, zu jeder Zeit nach dem neuesten Stand der Wissenschaft zu arbeiten. Hebammen greifen auf einen reichen praktischen Erfahrungsschatz zurück.

FH-Ausbildung - jetzt auch im Burgenland

Seit Herbst 2022 wird an der FH Burgenland Campus Pinkafeld ein Bachelor-Studiengang angeboten. Die Studierenden werden in Theorie und Praxis auf Ihre zukünftige, verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet. Der Einsatz nach der Ausbildung ist vielfältig, dies kann in einer freiberuflichen Tätigkeit oder als angestellte Hebamme in einem Krankenhaus sein. „Rund 700 Kinder habe ich schon auf ihrem Weg ins Leben begleitet. Es ist für mich jedes Mal bewegend, Frauen in dieser Ausnahmesituation zu unterstützen“, berichtet Sonja Kabrt von den emotionalen Momenten, die sie im Kreißsaal des Krankenhauses Barmherzige Brüder Eisenstadt erleben darf. „Für mich fühlt es sich immer noch richtig an, dass ich mich für den Hebammenberuf entschieden habe.“

Interesse geweckt?

Einfach einen Schnuppertag vereinbaren oder sich im Rahmen der Ausbildung für einen Praktikumsplatz bei uns bewerben.

Sonja Kabrt und ihre Kolleginnen freuen sich über eine Kontaktaufnahme unter sonja.kabrt@bbeisen.at oder unter 02682/601 DW 3650.