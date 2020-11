Wissenschaftlich erklärt, sind Ballaststoffe Kohlenhydrate, die meist im Gemüse, Obst oder Getreide zu finden sind. Sie gehören zu den unverdaulichen Nahrungsmittelbestandteilen bzw. unterscheidet man zwischen den „löslichen“ und „unlöslichen“ Ballaststoffen. Die löslichen Stoffe findet man vorwiegend im Obst und Gemüse, die unlöslichen im Getreide, aber auch in den Schalen von Obst, Gemüse und Nüssen. Dass Obst und Gemüse gesund sind, wissen wir, doch die Vorteile der darin enthaltenen „Wunderstoffe“ werden oft unterschätzt. Ballaststoffe fungieren als Quellstoff und binden große Mengen an Wasser. Dadurch nimmt im Darm das Stuhlvolumen zu und die Darmtätigkeit wird stimuliert. So wird einem auch der Stuhlgang erleichtert, da der Stuhl gelockert und das Ausscheiden vereinfacht wird. Nicht zu vergessen, ist der positive Effekt für unsere Darmflora. Ballaststoffe vereinfachen nicht nur unsere Toilettengänge, sondern können vorbeugend bei verschiedenen Erkrankungen wirken. Blutdruck und Blutfettwerte können gesenkt werden, das Immunsystem wird gestärkt und sogar vor Krebs kann vorgebeugt werden.

Sara-Lisa Gossy-Gamperl, Dipl. Ernährungspädagogin. zVg

Ein weiterer wunderbarer Vorteil in der ballastoffreichen Kost ist ein schlanker Körper! Denn unser Blutzuckerspiegel bleibt konstant und wir bleiben länger gesättigt. Hohe Ballaststoffgehalte findet man vor allem in Vollkornprodukten, Gemüse (hoher Gehalt in Kartoffeln, Karotten und Kohlgemüse!), Hülsenfrüchten, Nüssen und Obst. Die offizielle Empfehlung liegt bei mindestens 30 Gramm pro Tag. In Österreich werden durchschnittlich nur 20 Gramm aufgenommen, dabei lassen sich die 30 Gramm leicht erreichen: morgens mit Haferflocken und Früchten starten, die Hauptmahlzeit mit beispielsweise Linsen als Beilage servieren und abends die klassische Jause mit zwei bis drei Scheiben Vollkornbrot. Wer die Befürchtung hat, dass zu viel Gemüse und Hülsenfrüchte blähend wirken können, dem soll gesagt sein, dass dies tatsächlich eine Gewöhnungssache für den Körper ist. Bei Vollkornprodukten kann man sich langsam herantasten und man sollte unbedingt auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten. Im Supermarkt oder auch direkt beim Bäcker sollte man auf die Bezeichnung „Vollkorn“ oder „aus ganzem Korn“ achten. Oft sind Begriffe wie „Mehrkorn“ oder „Kraftkorn“ irreführend, jedoch einzig die Bezeichnung „Vollkorn“ sagt aus, dass das gekaufte Gebäck aus dem ganzen Korn hergestellt wurde.