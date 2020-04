„Man muss in schwierigen Zeiten flexibel sein und sich anpassen“, ist Andreas Reiner, Geschäftsführer der Facility Management Burgenland GmbH (FMB), überzeugt. Das Reinigungsunternehme norganisiert die Lieferung von Schutzmasken und OP-Schutzbekleidung für Krankenhäuser und andere Organisationen. Die Schutz-Ausrüstung organisierte Geschäftsführer Reiner – in Abstimmung mit den Krankenanstalten – aus China. Die FMB hat ihren Tätigkeitsbereich in der Coronakrise daher vor allem auf Desinfektionen ausgerichtet und sei ein „wichtiger Partner zur Bekämpfung und Eindämmung“ des Virus, zeigt sich der Unternehmenschef stolz.

Im Einsatz sei man in den öffentlichen Gebäuden des Landes, in Einkaufszentren, in Produktionsunternehmen und zuletzt auch im Notkrankenhaus im Allsportzentrum in Eisenstadt. Als einer von wenigen Anbietern sei die Facility Management Burgenland GmbH in der Lage, „durchgehend Desinfektionsmittel sowohl für Hände als auch für jede Oberfläche zu liefern“, betont Reiner. „Mit etwas Kreativität und Erfindungsgeist hat unser Reinigungsteam auch eigene Handdesinfektionsspender gebastelt, da diese nirgends am Markt zu bekommen waren.“