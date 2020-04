BVZ: Was hat sich mit der Corona-Krise bei den Dienststellen in der Organisation geändert?

Friederike Pirringer: Im Zuge von Corona hat sich im Rettungsdienst an den Bezirksstellen sehr viel geändert. Im Prinzip wurde der komplette Dienstbetrieb umgestellt. Erstens wurden die Dienstpläne geändert, damit immer dieselben Personen miteinander im Dienst sind und somit immer nur mit denselben Menschen Kontakt haben – sollte es also zu einer Infektion kommen, fällt nur eine begrenzte Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus.

„Unsere Logistiker kämpfen im Hintergrund ständig damit, für ausreichend Nachschub zu sorgen.“ Pirringer zur Situation mit den Schutzmasken

Zweitens wurden die Hygienevorschriften, die ohnehin schon sehr streng sind, weiter verschärft. Und drittens wurde darauf geachtet, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so gut wie möglich auch räumlich getrennt sind. An den Dienststellen gibt es momentan auch keinen Parteienverkehr und keine Privatbesuche. Nur die Dienstmannschaft darf sich hier aufhalten, und diese wird so gut wie möglich räumlich getrennt. Gemeinsames Kaffeetrinken ist in Zeiten von Corona leider nicht möglich – oder nur zum Beispiel im Freien mit entsprechendem Abstand.

Was sind die größten Herausforderungen für das Rote Kreuz in der Corona-Krise?

Pirringer: Die größte Herausforderung besteht darin, dass sich die Lage ständig ändert. Momentan sind vor allem Flexibilität und Spontanität gefragt. Das ist auch unsere Stärke, wir können schnell und unkompliziert reagieren. Natürlich gibt es auch viele andere Herausforderungen. Einige Leistungsbereiche sind derzeit komplett heruntergefahren (zum Beispiel Seniorentageszentren oder Erste-Hilfe-Kurse), andere wiederum haben neue Aufgaben dazubekommen – zum Beispiel der Rettungsdienst. In Zeiten wie diesen müssen wir selbstverständlich auch die wirtschaftliche Zukunft im Auge haben, und eine große Aufgabe besteht auch darin, viel intern und extern zu kommunizieren, damit sowohl unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch die Bevölkerung immer verlässliche Informationen aus erster Hand haben. Da sich Informationen auch immer wieder verändern und es ständig neue Erkenntnisse gibt, ist das durchaus eine Herausforderung.

Inwieweit werden Rot Kreuz-Mitarbeiter auf Corona getestet?

Pirringer: Diese werden wie alle anderen Personen dann getestet, wenn sie Symptome haben bzw. wenn es einen entsprechenden ungeschützten Kontakt gegeben hat. Die Anzahl der Testungen verändert sich aber ständig, und jetzt wird auch begonnen, in den Krankenhäusern und Altenwohnheimen vermehrt zu testen. Inwieweit das auch auf den Rettungsdienst ausgeweitet wird, wird sich noch zeigen. Das ist ja immer auch eine Ressourcenfrage. Und die Mitarbeiter, die am meisten mit Corona zu tun haben – nämlich unsere Mitarbeiter in den Probeabnahmeteams – wurden getestet. Bei den täglichen Transporten wird sowieso alles getan, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten – der Patient bekommt einen Mund-Nasen-Schutz, und unsere Sanitäter passen ihre Schutzausrüstung an die jeweilige Situation an (nur Maske oder komplette Schutzausrüstung). Sollte ein Team ungeschützten Kontakt mit einer an Corona erkrankten Person haben, wird es sofort sicherheitshalber in Quarantäne geschickt. Das hatten wir in den vergangenen Wochen schon einige Male. Die Mitarbeiter im Rettungsdienst sind momentan wirklich gefordert, da sie ständig Updates mit den neuesten Verhaltensrichtlinien bekommen.

BVZ: Sind die Rettungssanitäter des Roten Kreuzes auch mit ausreichend Schutz ausgestattet?

Pirringer: Für Rettungssanitäter ist die Durchführung eines Infektionstransportes als solches nichts Außergewöhnliches. Das lernen sie in ihrer Ausbildung, und wir haben ja auch in unserem alltäglichen Betrieb immer wieder Infektionstransporte.

Neu sind in dieser Situation zwei Dinge: Erstens die Anzahl der Infektionstransporte und zweitens die Tatsache, dass bei jedem einzelnen Transport genau abgeklärt werden muss, ob eine Infektion vorliegen könnte. Da gibt es genaue Fragebögen und definierte Vorgangsweisen. Die Schutzausrüstung, die notwendig ist, wird natürlich im Auto mitgeführt. Ja, die Sanitäter sind mit ausreichend Schutz ausgestattet. Unsere Logistiker kämpfen im Hintergrund ständig damit, für ausreichend Nachschub zu sorgen. Das geht momentan allen so – deswegen muss man auch genau darauf achten, dass Schutzausrüstung dort eingesetzt wird, wo sie notwendig ist.

Das Rote Kreuz ist mit der Abwicklung der Covid-19-Tests beauftragt. Wie lauft dies im Konkreten ab?

Pirringer: Das Rote Kreuz führt die Infektionstransporte von bestätigten Covid-19-Patienten beziehungsweise Verdachtsfällen sowie die Testungen auf Anordnung des Amtsarztes im gesamten Burgenland durch. Insgesamt 16 Mitarbeiter sind damit beauftragt, stets fünf davon gleichzeitig im Dienst. Diese Einsatzkräfte sind in Eisenstadt, Oberpullendorf und Oberwart stationiert. Dieses vorhandene System wird ständig überarbeitet und an den Bedarf angepasst.