Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. So wurden aufgrund der Coronakrise junge Menschen dazu aufgerufen, freiwilligen Zivildienst zu leisten.

Der 20-jährige Lukas Ortner aus Bad Sauerbrunn war einer von ihnen. Für etwas mehr als zwei Monate steht der ehemalige Zivildiener und derzeitige Lehramtsstudent für Mathematik und Physik als außerordentlicher Zivildiener zur Verfügung. Seit 1. April versieht Ortner seinen freiwilligen Hilfsdienst in der Rotkreuz-Dienststelle in Mattersburg, in der er auch seinen regulären Zivildienst geleistet hat. Dass er sich für den außerordentlichen Zivildienst gemeldet hat, war für ihn selbstverständlich: „Ich kann meine Ausbildungen zum Rettungssanitäter und Einsatzfahrer, die ich im Zuge meines Zivildienstes absolviert habe, nutzen.“

Freiwilliger Dienst in Neusiedl am See

Auch die Rot-Kreuz-Dienststelle in Neusiedl am See erhielt freiwillige Unterstützung. Der junge Neusiedler Nicolas Wende hat von Juli 2018 bis März 2019 seinen ordentlichen Zivildienst geleistet, danach war er für einige Monate auch hauptberuflich als Rettungssanitäter aktiv. Im November vergangenen Jahres ist der gelernte Koch und Kellner dann auf Saisonarbeit in ein renommiertes Tiroler Hotel gegangen – das sich ausgerechnet im Corona-Hotspot Ischgl befindet. Wende hat sich aber glücklicherweise nicht mit dem Covid-19 Virus infiziert. Als er vom Aufruf an ehemalige Zivildiener, sich noch einmal für drei Monate freiwillig zu melden, hörte, folgte er dem Aufruf, ohne zu zögern. „Es war für mich eine simple Entscheidung, weil mir während der Zeit in Tirol der Alltag im Rettungswesen gefehlt hat. Die Möglichkeit zum außerordentlichen Zivildienst kam mir da sehr gelegen. Menschen zu helfen, gehört für mich zum Leben dazu und das mache ich von Herzen gerne. Ich habe mich gleich beworben und Ende März die Benachrichtigung zum Einrücken bekommen.“

Nach seinen Eindrücken der ersten Arbeitswoche gefragt, antwortet er: „Wenn ich ehrlich bin, kommt es mir jetzt ruhiger vor. Notfälle haben sich in Grenzen gehalten, meistens gab es zwischen drei und fünf Routine-Krankentransporte pro Tag.“

Mit derzeit besonders wichtigen Materialen wie Desinfektionsmittel, Schutzmasken und -anzügen sei das Rote Kreuz bestens versorgt, versichert der junge Sanitäter.

Auch die Stimmung auf der Dienststelle sei unter allen Mitarbeitern gut – egal ob Hauptberuflicher, Freiwilliger, ordentlicher oder außerordentlicher Zivildiener: „Ich habe bemerkt, dass sich vermehrt Freiwillige melden, die helfen wollen. Die Stimmung ist nicht angespannt, aber ein bisschen eigen. Wir halten auch auf der Dienststelle Abstand, schauen darauf, dass weniger als fünf Personen im gleichen Raum sind und Oberflächen werden ständig desinfiziert.“

Außerordentliche Hilfe im Süden

Auch in den Bezirken des Südburgenlandes haben sich einige Freiwillige gemeldet, die beim Roten Kreuz während der Coronakrise helfen wollen. Daniel Mulzet von der Dienststelle Güssing ist einer der ehemaligen Zivildiener, die ihre freie Zeit nutzen, um etwas Gutes zu tun. „Ich war 2017 Zivildiener hier, es war eine extrem coole Zeit. Jetzt habe ich mich bis Mai gemeldet“, erklärt Mulzet, der eigentlich Gesundheits- und Krankenpflege in Wien studiert, doch dort ist erst einmal Online-Unterricht angesagt. Durch die freie Zeiteinteilung sei der erneute Zivildienst aber kein Hindernis. Auch der Jennersdorfer Martin Pendl hat sich für die freiwillige Rückkehr gemeldet. „Ich habe mir gedacht, weil ich als Freiwilliger schon die Notfallsanitäterausbildung gemacht habe und somit eigentlich die ganze Zeit nach meinem Zivildienst ‚up-to-date‘ geblieben bin, würde sich das anbieten. Und mir macht die Arbeit einfach Spaß.“ Pendl hat seinen regulären Zivildienst von Jänner bis September 2016 in der Rot-Kreuz-Dienststelle Jennersdorf absolviert.

Einen etwas anderen Weg hat der Windisch Minihofer Thomas Windisch eingeschlagen. Sein Zivildienst, der Ende März zu Ende gewesen wäre, wurde verlängert. „Mir haben die neun Monate gut gefallen und ich fange erst im Herbst in Graz zu studieren an. Jetzt hätte ich sowieso eine Lücke gehabt“, erklärt Windisch. Probleme mit der Verlängerung hat er somit keine. Neben ihm wurde noch drei weiteren Zivildienern in Jennersdorf die Dienstzeit verlängert. Im Herbst will Windisch dann mit seinem Lehramtsstudium für Physik und Mathe starten.