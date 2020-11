Ungefähr 98 Prozent aller Menschen kommen mit gesunden Füßen zur Welt, aber nur mehr zirka 50 Prozent von ihnen haben gesunde Füße, wenn sie erwachsen sind. Geht es dem Fuß schlecht, leidet darunter in der Regel auch der restliche Körper. Neben Fußschmerzen sind Rücken-, Knie- und Kopfschmerzen meist direkte Folgen.

Ursachen für Fehlstellungen

Dr. Karin Reif, Fachärztin für Orthopädie. zVg

Zu den bekanntesten angeborenen Fußdeformitäten zählen der Klumpfuß, der Sichelfuß, der Hackenfuß, der Plattfuß und der Hohlfuß. Viele dieser Fehlbildungen können durch frühzeitige Behandlung meistens vollkommen durch korrigierende Schienenbehandlungen und redressierende Maßnahmen geheilt werden. Nur schwere Deformitäten müssen operativ behandelt werden.

Bis zirka zum 3. Lebensjahr haben die Kinder einen physiologischen Knick-Senkfuß. Die Grenzen zwischen Normalität, Normvariante und Pathologie sind hier fließend. Barfußlaufen, Fußgymnastikübungen und adäquate Einlagenversorgung zählen hier zu den gängigsten Behandlungsmethoden. Um Spätschäden zu verhindern, sollten regelmäßige orthopädische Kontrollen (3 Monate nach Gehbeginn, mit 3 Jahren und mit 6 Jahren) durchgeführt werden.

Die erworbenen Fußdeformitäten entstehen langsam und werden erst im fortgeschrittenen Stadium zur Kenntnis genommen. Ursachen sind meist mangelnde Bewegung, Fehlbelastung und unpassendes Schuhwerk. Die bekanntesten erworbenen Fußdeformitäten sind der Senk-Spreizfuß, der Hallux valgus (= „Frostballen“) und die Hammerzehe.

Beim Spreizfuß kommt es zu einer Verbreiterung des Fußes und die Belastung des Fußes wird zur Vorfußmitte verschoben. Druckstellen und Schmerzen, eine sogenannte Metatarsalgie, treten auf. In weiterer Folge können Hammerzehen und ein Hallux valgus entstehen. Auch hier können eine gute Fußmuskulatur, Einlagen und bei Bedarf auch orthopädische Maßschuhe eine Verbesserung der Beschwerden herbeiführen. Erst wenn diese Maßnahmen keinen Erfolg bringen, erfolgt eine Operation.

Richtiges Schuhwerk ist wichtig

Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene ist die Auswahl des passenden Schuhs ein entscheidender Faktor. Eine österreichweite Untersuchung hat ergeben, dass 69 Prozent der Kinder zu kurze Straßenschuhe und 88 Prozent zu kurze Hausschuhe tragen.

Kinder können aufgrund des noch nicht ausgereiften Nervensystems keine Angaben über die Passgenauigkeit ihrer Schuhe machen und umso wichtiger ist es, mit einfachen Hilfsmitteln den passenden Schuh auszuwählen. Der passende Schuh sollte genügend Platz für den Fuß sowohl in der Länge als auch in der Breite bieten und die Zehenfreiheit gewährleisten. Dies kann man mit der Daumenprobe oder mit einer Schablonenzeichnung überprüfen. Es werden also hohe Anforderungen an den Schuh gestellt und es ist nicht immer leicht, die passenden Schuhe für seine Füße zu finden, denn der beste Schuh taugt nichts am falschen Fuß. Dennoch müssen wir nicht auf das Tragen von schönen, modischen, manchmal unbequemen Schuhen verzichten, da nur bei längerer Tragedauer bleibende Fußschäden entstehen. Das Sprichwort „Vorbeugen ist besser als Heilen“ gilt auch beim Fuß, damit wir auch im hohen Alter noch „gut bei Fuß“ sind.