Sorgen um den gesundheitlichen Zustand, die medizinische Betreuungssituation, ungewohnte Situationen wie Heimarbeit oder Quarantäne aber auch Enttäuschung über abgesagte Veranstaltungen und Bedenken, sozial abgeschottet zu sein, wenn man nicht mehr am sozialen Leben teilnehmen darf beziehungsweise Freunde und Familien nicht treffen sollte, stellen derzeit für viele Gründe für psychische Belastung dar. Um diese Personen – wie auch jene Personen, die sich bereits zuvor in Psychotherapie befanden – nicht allein zu lassen, ist es Therapeuten während der Krise durch eine Sonderregelung erlaubt, Behandlungen über Telefon und Videotelefonie durchzuführen, erklärt Andrea Reisinger, Vorsitzende des Burgenländischen Landesverbandes für Psychotherapie (BLP).

Die Praxen seien zwar nicht zur Schließung verpflichtet, infolge der Ausgangsbeschränkungen sei aber die Nachfrage nach Psychotherapie eingebrochen, was unter den 165 BLP-Mitgliedern besonders bei Kollegen in freien Praxen zu finanziellen Einbußen geführt habe.

Mittlerweile gibt es im Burgenland auch eine eigene, vom Institut für Psychotherapie im ländlichen Raum (IPR) gemeinsam mit der ÖGK Burgenland und dem BLP eingerichtete Beratungshotline: Unter der Nummer 02682/24 690 stehen von Montag bis Samstag (10 bis 12 Uhr) Psychotherapeuten für entlastende Gespräche zur Verfügung. „Anrufern wird kostenlos eine Psychotherapie – eben via Telefon oder Videotelefon – über fünf Stunden angeboten“, so Reisinger.

Aktuell sei die Nachfrage nach dem noch jungen Angebot überschaubar, man verzeichne vor allem auch eine gewisse Hemmschwelle die Videotelefonie betreffend. Die Expertin zeigt sich dennoch zuversichtlich: „Ich bin überzeugt, dass sich das ändern wird. Gerade in Zeiten, wo der direkte Kontakt zu Freunden oder Verwandten nicht möglich ist, wird skypen immer wichtiger und Videotelefonie generell vertrauter werden.“

Jede Krise hat aber auch etwas Positives. Die Menschen können diese unfreiwillige Entschleunigung als Möglichkeit sehen, wieder mehr Zeit für Dinge zu haben, die sonst im Alltag zu kurz kommen. Sei es Zeit dafür zu haben, ein Buch zu lesen, mit den Kindern Spiele zu spielen, gemeinsam fernzusehen oder beispielsweise zu Hause auszumisten und den Kasten neu zu sortieren. Man darf nicht vergessen, dass dies Dinge sind, die einem gut tun und somit ein Gewinn in der Krise sind. Man kann die Zeit somit auch nutzen, positiv nach vorne zu schauen und sich darauf zu freuen, was man nach dieser Zeit wieder alles machen wird beziehungsweise mit wem man Zeit verbringen wird.

Es ist eine wichtige menschliche Erfahrung, dass alles was bewältigt, gemeistert und geschafft wird, das persönliche Selbstvertrauen stärkt, vor allem aber den Zusammenhalt in der Familie, im Freundeskreis, in der Gemeinde und letztendlich des ganzen Landes stärkt.

Weitere Tipps, um gut durch die Krise zu kommen, gibt es auch online unter www.psychotherapie.at.