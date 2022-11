Mit allen Sinnen

Die HNO-Abteilung im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt wurde im Jahr 1959 gegründet und ist die einzige Vollabteilung dieses Faches im Burgenland. Das umfangreiche Leistungsspektrum gliedert sich in diagnostische, chirurgische und therapeutische Schwerpunkte. In der Eisenstädter HNO-Abteilung werden nahezu alle im Fachgebiet vorkommenden Erkrankungen sowohl konservativ als auch chirurgisch nach den neuesten internationalen Standards behandelt. Dem großen Einzugsgebiet sowie dem Versorgungsauftrag entsprechend wird der Fachbereich HNO zukünftig als eine Abteilung an zwei Standorten: im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt und im LKH Oberwart geführt werden. Jeder Standort wird seine Schwerpunkte haben, um eine flächendeckende Versorgung abdecken zu können.

Seit Jänner 2022 leitet Prim. Dr. Philipp Grün die Fachabteilung im Eisenstädter Brüderkrankenhaus. Zuvor war der gebürtige Deutsche bei den Elisabethinen in Graz 1. Oberarzt der HNO-Abteilung und in Folge interimistischer Leiter. Prim. Dr. Grün verfügt über eine breite chirurgische Qualifikation und Zusatzausbildung in den Bereichen plastische Operationen, medikamentöse Tumortherapie und Schlafmedizin.

„Synergien nutzen und Gutes erreichen“

„Neben der guten Versorgung des eigentlichen Fachgebiets möchte ich Begeisterung für die Medizin und die Ausbildung vermitteln, um den Ärztenachwuchs zu sichern. Es liegt mir sehr viel an einer modernen Medizin und interdisziplinären Zusammenarbeit, denn das Fachgebiet der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde grenzt an viele andere Disziplinen. Durch Nutzung von Synergien kann für unsere Patientinnen und Patienten Gutes erreicht und vielleicht Unnötiges erspart werden“, steckt Prim. Dr. Philipp Grün das Tätigkeitsfeld ab und ergänzt: „Ganz besonders liegen mir natürlich auch Kinder und ältere Patientinnen und Patienten am Herzen.“

HNO – Was bedeutet das genau?

Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde beschäftigt sich mit den meisten Sinnesorganen des Menschen, nämlich Riech- und Geschmackssinn sowie Hör- und Gleichgewichtssinn. Die Diagnose und Behandlung von Funktionsstörungen, Verletzungen, Fehlbildungen und Formveränderungen im Hals-, Mund-, Rachen-, Nasen- und Ohrenbereich nimmt breiten Raum im Fachgebiet ein. Den Patientinnen und Patienten soll die volle Kommunikationsfähigkeit mit allen Sinnen erhalten bleiben. Die Weiterentwicklung der chirurgischen Leistungsfähigkeit garantiert schonende Eingriffe, die sowohl therapeutisch als auch ästhetisch die bestmögliche Versorgung sicherstellen.Insbesondere mikrochirurgische Eingriffe in kleinräumigen, schlecht zugänglichen Operationsgebieten sind oft auch Innovation für andere medizinische Fachbereiche. Diagnose und Therapie von Krebserkrankungen im Kopf- und Halsbereich sind weitere Aufgaben der Fachrichtung.

Primar Dr. Philipp Grün, Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde bei den Barmherzigen Brüder in Eisenstadt. Foto: Foto im Lohnbüro

Abteilungsschwerpunkte :

Die Abteilungsschwerpunkte sind Operationen der Nase und der Nasennebenhöhlen, Operationen der Ohren und Speicheldrüsen sowie Tumorchirurgie. In der Diagnostik und Therapie konservativer Krankheitsbilder liegen die Schwerpunkte bei Schwindelerkrankungen, schlafbezogenen Atmungsstörungen und HNO-Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter, inklusive der Diagnostik kindlicher Hörstörung.

Leistungsspektrum und Ausblick:

Neben den Abteilungsschwerpunkten umfasst das Leistungsspektrum der HNO-Abteilung auch die Entfernung der Rachenmandel (kindliche Polypen) und Gaumenmandeln, funktionelle und rekonstruktive, plastische Eingriffe im Gesicht bei Entfernung von Hauttumoren sowie Korrekturen der äußeren Nasenform und Ohrenanlegeplastiken. „Eine beständige Verbesserung von Diagnostik und Therapie in den unterschiedlichen Bereichen sind unser Ziel. Genannt sei hier die endoskopische Untersuchung der Speichelgänge, zur minimalinvasiven Diagnostik und Therapie, beispielsweise von Speichelsteinen. Hier kommen Endoskope von nur einem Millimeter Durchmesser zur Anwendung“, lässt der Primar wissen.