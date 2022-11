Praxis und Hausapotheke

In seiner Praxis für Allgemeinmedizin in Horitschon auf der Hauptstraße 51 bietet Dr. med. univ. Reinhold Dinhopel auch eine ärztliche Hausapotheke. Es werden kassenmedizinische Leistungen für die ganze Familie wie Blutabnahmen, EKG, Lungenfunktion, 24-Stunden Blutdruckmessung, Schmerz- und Infusionstherapien, physikalische Therapien, sowie Vorsorge- und Mutter-Kind-Passuntersuchungen, Wunderversorgungen und Warzenentfernungen angeboten. Zudem sind auch verschiedene privatärztliche Leistungen wie spezielle Infusionstherapien, Ohrakupunktur, Eigenblut-Ozon-Behandlung, Führerscheinuntersuchungen und Shiatsu für Babys, Kinder und Erwachsene in der Arzt-Praxis von Dr. med. univ. Reinhold Dinhopel gegeben.

Foto: zVg