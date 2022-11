Das Gesundheitssystem im Burgenland

Nachdem uns in den letzten Jahren vornehmlich die Covid-Pandemie beschäftigt hat, ist es erfreulich zu sehen, dass wir uns doch zunehmend auf dem Weg in Richtung Normalität befinden. Mittlerweile stehen uns sowohl Impfstoffe, angepasste Impfstoffe als auch wirksame Medikamente zur Verfügung, die uns helfen sollten, gut durch die nächsten Wellen, besonders in der kalten Jahreszeit, zu kommen. Die Burgenländerinnen und Burgenländer haben sich in der Vergangenheit im Umgang mit der Pandemie bereits vorbildlich gezeigt, sodass ich an dieser Stelle nur daran appellieren kann, die bestehenden Möglichkeiten auch weiter anzunehmen.

Präsident der burgenländischen Ärztekammer. OA Dr. Christian Toth. Foto: zVg

Österreichweit, wie auch im Burgenland, steht das Gesundheitssystem auch vor anderen großen Herausforderungen. Wichtige Ziele sind ein niederschwelliger Zugang zum Gesundheitssystem für alle Bürgerinnen und Bürger sowie die Sicherstellung einer wohnortnahen Versorgung. Die vorliegende Ausgabe zeigt wie viele engagierte Kolleginnen und Kollegen uns im Burgenland helfen, dieses wichtige Ziel für Sie zu erreichen. Die gute Zusammenarbeit des niedergelassenen Bereichs mit den Krankenanstalten und die Verschränkung von Kassenarztsystem und Wahlärzten stellen gemeinsam eine optimale Versorgung der Bevölkerung sicher. Dieses bewährte System gilt es zu erhalten, wenngleich Verbesserungen unbestreitbar notwendig sind. Um Gutes zu erhalten, ist die Veränderung ein unverzichtbarer Bestandteil. Wir wissen, dass wir in den nächsten fünf Jahren mit der Pensionierung von bis zu 50% der niedergelassen Kolleginnen und Kollegen rechnen müssen. Dementsprechend ist es jetzt Zeit, Strukturen zu schaffen, um eine qualitativ hochwertige Versorgung für die nächsten Jahre zu sichern. Für uns Ärzte stellt die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten oberste Priorität dar, an der wir mit vollem Engagement arbeiten.

Sebastian Kneipp hat schon im 19 Jahrhundert gesagt: „Wer nicht jeden Tag etwas für seine Gesundheit aufbringt, muss eines Tages viel Zeit für die Krankheit opfern.“ Ein weiser Satz, dem man sich nur anschließen kann, der Erhalt von Gesundheit stellt das oberste Ziel der Medizin dar. In diesem Sinne konnten wir gemeinsam mit dem Land Burgenland und der Österreichischen Gesundheitskasse ein innovatives, neuartiges Konzept der Präventivmedizin, die „Burgenländischen Gesundheitstage“ im September dieses Jahres in Bad Tatzmannsdorf, präsentieren. Das Programm richtet sich an alle Burgenländerinnen und Burgenländer über 40 Jahre. Zu jedem runden und halbrunden Geburtstag erhält man, bei Absolvierung einer Gesundenuntersuchung, bei einem niedergelassenen Allgemeinmediziner oder Internisten, die Einladung drei Tage (fast) kostenlos im Reduce-Resort in Bad Tatzmannsdorf zu verbringen. Hier wird ein individuelles Präventivkonzept für die nächsten Jahre entwickelt, unter Beibehaltung der Gesundenuntersuchung und gemeinsamer Arbeit an den festgelegten Zielen schließt sich nach zehn Jahren wiederum ein, diesmal völlig kostenfreier, Aufenthalt an. Ein wegweisendes Konzept, dessen Annahme ich Ihnen an dieser Stelle nur ans Herz legen kann. Das burgenländische Gesundheitssystem wird sich in den nächsten Jahren entwickeln und Herausforderungen stellen müssen, Herausforderungen sind aber auch immer eine Chance zur Verbesserung.

Ihr

Christian Toth