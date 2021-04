Als erstes möchte ich betonen, dass Impfstoffe, die in der EU beziehungsweise in Österreich zugelassen werden, wirksam und sicher sind. Derzeit sind in Österreich zwei mRNA-Impfstoffe sowie zwei Vektor-Impfstoffe zugelassen. Die Impfstoffe können laut Empfehlung in allen Personengruppen unter Berücksichtigung der Fachinformation eingesetzt werden.

Dr. Albrecht Prieler, Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde, Impfreferent der Ärztekammer für Burgenland zVg

Der Beurteilung der Impftauglichkeit sollte im Rahmen von COVID-19-Impfungen besonderes Augenmerk geschenkt werden, da aufgrund der Priorisierung viele der zu impfenden Personen altersbedingt und/oder wegen Grunderkrankungen beeinträchtigt sind. Lässt der Allgemeinzustand der zu impfenden Person Zweifel an einem günstigen Nutzen-/Risikoverhältnis der Impfung aufkommen, kann durchaus ein vorübergehendes oder dauerhaftes Zurückstellen von der Impfung erwogen werden. Es sollte in die Überlegungen auch einbezogen werden, dass Impfreaktionen bei den mRNA-Impfstoffen nach der zweiten Dosis oft etwas stärker ausfallen, was bei der Prüfung der Impftauglichkeit zur zweiten Impfung anhand der Reaktion auf die Erste berücksichtigt werden soll.

Nebenwirkung nach zweiter Dosis milder

Bei dem Vektorimpfstoff von AstraZeneca waren die nach der zweiten Dosis berichteten Nebenwirkungen milder und seltener im Vergleich zu jenen nach erster Dosis. Eine Neigung oder Vorgeschichte zu Blutgerinnsel (Thrombo-Embolien) ist kein Ausschlussgrund für eine Impfung. Es gibt keinen Grund, aus Sorge vor Nebenwirkungen Impfungen abzusagen oder aufzuschieben oder wegen der Impfung gegen COVID-19 gerinnungshemmende Medikamente einzusetzen.

Schwangerschaft: Es liegen bisher nur begrenzte Erfahrungen mit der Anwendung von COVID-19-Impfstoffen bei Schwangeren vor. Tierexperimentelle Studien lassen nicht auf direkte oder indirekte schädliche Wirkungen in Bezug auf Schwangerschaft, embryonale/fötale Entwicklung, Geburt oder postnatale Entwicklung schließen. Die Verabreichung von COVID-19-Impfstoffen in der Schwangerschaft sollte in Betracht gezogen werden, wenn der potenzielle Nutzen alle möglichen Risiken für Mutter und Fötus überwiegt. Ein routinemäßiger Schwangerschaftstest ist vor einer Impfung nicht notwendig. Wichtiger Hinweis: Es handelt sich bei diesen Vorgaben um reine Vorsichtsmaßnahmen.

Stillzeit: Es ist nicht zu erwarten, dass mRNA-Impfstoffe oder Bestandteile desselben in die Muttermilch übertreten und sich daraus irgendein theoretisches Risiko ableiten ließe.

Allergien: Personen mit bekannten Allergien beispielsweise gegen Aeroallergene wie Pollen oder Hausstaub können und sollen ungeachtet dieser Vorgeschichte geimpft werden. Bei Impfung von Allergikern soll die Nachbeobachtungszeit auf 30 Minuten verlängert werden.

Bei Anaphylaxie (allergischer Schock) in der Anamnese kann/ist die Gabe von einem Antihistaminikum mindestens 60 Minuten vor der Impfung empfohlen.

Nach labordiagnostisch gesicherter symptomatischer SARS-CoV-2-Infektion (Nachweis mittels PCR-Test) ist eine Impfung gegen COVID-19 für sechs bis acht Monate nicht notwendig. Laut momentanem Kenntnisstand wird nur eine Dosis verabreicht. Kommt es im Intervall zwischen der ersten Dosis und der zweiten Dosis zu einer Labor-bestätigten SARS-CoV-2-Infektion, so soll die zweite Dosis nach derzeitigem Wissensstand für sechs bis acht Monate aufgeschoben werden

Bei Einsatz in Betrieben wird empfohlen, nicht alle Mitarbeiter gleichzeitig zu impfen, sondern etappenweise, um sicherzustellen, dass der Betrieb aufrechterhalten werden kann.

Bei Frauen unter 55 Jahren besteht nach der Impfung gegen COVID-19 mit dem Impfstoff von AstraZeneca ein Hinweis für ein sehr geringes Risiko (geringer als 1:100.000) für Thrombosen und/oder Thrombozytopenie, in einigen Fällen begleitet von Blutungen, worauf vor der Impfung hingewiesen werden soll.

Vom vorbeugenden Einsatz gerinnungshemmender Medikamente (z.B. Acetylsalicylsäure, niedermolekulares Heparin, etc.) wird ausdrücklich abgeraten. Bestehende Gerinnungsmedikation sollte selbstverständlich beibehalten werden. Bei Nebenwirkungen, die mehr als drei Tage nach erfolgter Impfung anhalten oder neu auftreten sollte sicherheitshalber eine weitere ärztliche Diagnostik zur Abklärung einer Thrombose erfolgen.

Impfung bei Kindern: Die derzeit verfügbaren Impfstoffe sind für Personen unter 16 Jahren (Comirnaty) bzw. unter 18 Jahren (Astra Zeneca, Moderna und Janssen) nicht zugelassen. Von der Impfung von Kindern wird derzeit abgeraten, insbesondere auch wenn es sich um Kinder handelt, die einer Risikogruppe angehören.

Die Impfung bietet einen Individualschutz. Kommt es in Ausnahmefällen trotz Impfung zu einer COVID-19-Erkrankung, so verläuft diese deutlich milder und werden Komplikationen und Todesfälle vermieden. Man kann annehmen, dass die Impfung zu einer geringeren Viruslast führt und geimpfte Personen darum weniger infektiös sind. Es mehren sich auch die Daten aus der Anwendung von COVID-19-Impfstoffen in der Praxis, dass es zu einer Reduktion der Virusübertragung in geimpften Personen kommt.