Die Ausnahmesituation brachte auch eine Änderung bei der Infrastruktur mit sich, nachstehend ein Auszug der Änderungen von Seiten des Landes Burgenland und der Krages:

Krankenhäuser allgemein:

Infolge der Krise haben die Spitäler im ganzen Land Ambulanztermine reduziert, die Ambulanzen vereinbaren auch keine neuen Termine für rund vier Wochen. Notfälle werden weiter behandelt. Zudem wurde die Zahl nicht akuter Eingriffe eingeschränkt. Lebensbedrohlich Erkrankte oder Patienten mit einer Krebserkrankung sind nicht betroffen. Es gilt ein Besuchsverbot – Ausnahmen: Besuche und Begleitung von Kindern, Väter zur Geburt und Begleitung bedürftiger Menschen.

Krankenhaus Oberpullendorf:

Dort werden jene COVID-19-Fälle des Burgenlandes behandelt, bei denen Bedarf für einen Spitalsaufenthalt gegeben ist. Dazu steht eine baulich geeignete Station zur Verfügung, die je nach Bedarf auch erweiterbar ist. „Der Eingang ist von den normalen Patientenströmen getrennt und es gibt kurze Wege“, berichtet KRAGES-Geschäfsführer Harald Keckeis auf Anfrage der BVZ. Wenn es in Oberpullendorf zu wenig Intensivbetten gibt, kommen betroffene Personen nach Oberwart.

Allsportzentrum Eisenstadt:

Im Eisenstädter Allsportzentrum wurde eine Sporthalle zu einer Notkrankenanstalt für 108 Corona-Patienten umgebaut. Tritt der Ernstfall ein und die Betten der Krankenhäuser sind voll, werden Patienten hierher transferiert. Ausgelegt ist die von den Barmherzigen Brüdern betriebene Notanstalt für „krankenhauspflichtige“ Corona-Patienten, die keine intensivmedizinische Betreuung benötigen. Sollte es einem Patienten im Allsportzentrum schlechter gehen, kommt er natürlich in die Intensivstation eines Krankenhauses, hieß es aus dem Ordensspital auf Nachfrage der BVZ.

Außerordentliche CoVid-19-Station in Bad Tatzmannsdorf Kurmittelhaus:

In der Station Bad Tatzmannsdorf sollen in Abstimmung mit den Landesbehörden jene Patientinnen und Patienten aufgenommen werden können, die positiv auf CoViD-19 getestet worden sind, keine Spitalsversorgung brauchen, aber aus gewissen Gründen nicht in Heimquarantäne bleiben können – etwa weil jemand, der zu einer Risikogruppe zählt, im selben Haushalt wohnt. Jene Menschen, die an CoViD-19 erkrankt sind und im Spital behandelt worden sind und die noch nicht ganz gesund, jedoch wieder auf einem guten Weg der Besserung sind, könnten ebenfalls noch in Bad Tatzmannsdorf aufgenommen werden, bevor sie wieder nach Hause gehen. Betrieben wird die Station von der KRAGES in Kooperation mit der Kurbad Tatzmannsdorf AG.

Ersatzbetreuungseinrichtungen in Bad Sauerbrunn und Bad Tatzmannsdorf:

Im Bad Sauerbrunner Sonnberghof und in der Rehabilitationsanstalt der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) in Bad Tatzmannsdorf wurde ein temporär eingerichtetes Angebot für pflege- und betreuungsbedürftige Personen in häuslicher Betreuung hochgefahren, um einen etwaigen Mangel an 24-Stunden-BetreuerInnen zu kompensieren.

zVg Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf: „Wir haben alle erforderlichen Maßnahmen gesetzt, um die Verbreitung des Coronavirus im Burgenland einzudämmen.

Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf hält fest, dass „das Land Burgenland alles unternimmt, damit die Corona-Krise bewältigt werden kann. Wir haben alle erforderlichen Maßnahmen gesetzt, um die Verbreitung des Coronavirus im Burgenland einzudämmen. Darüber hinaus haben wir Vorkehrungen getroffen, damit die Versorgung von Patientinnen und Patienten sichergestellt werden kann. Ich danke allen, die in den letzten Wochen geholfen und dazu beigetragen haben, dass wir diese Krise im Burgenland bestmöglich bewältigen.“