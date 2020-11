Das Spital Oberpullendorf war wegen der zentrale Lage in der ersten Corona-Hochphase das „Corona-Spital“ für das ganze Burgenland. Mittlerweile teilen sich alle fünf Spitäler die Last auf, seit Oktober gibt es einen Stufenplan. Denn im Unterschied zum Frühjahr wollen alle Spitäler ihren „Normalbetrieb“ aufrecht erhalten.

Positives aus der Krise

Die vier Häuser der KRAGES und das Spital der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt betreuen spitalspflichtige Corona-Patienten in deren Wohnortnähe. Wenn eine bestimmte Zahl an Zimmern belegt ist, kann ein anderes übernehmen – darum kümmern sich die Landessicherheitszentrale, die alle Rettungsfahrten im Burgenland lenkt gemeinsam mit den Spitälern.

„Wir sind in unseren Spitälern für das Wohl vieler verantwortlich. Und dafür, dass die Versorgung auch in schwierigen Zeiten sicher bleibt.“ KRAGES Geschäftsführer Hubert Eisl

Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass alle Betten auf den Intensiv- und Isolierstationen voll sind, können immer noch die Zusatz-Krankenstationen wie in Eisenstadt oder Bad Tatzmannsdorf wieder hinauf gefahren werden. Corona ist der Stresstest für die burgenländischen Spitäler. Für die Menschen, die dort arbeitet, aber auch für die gesamte Organisation.

Gemäß des Sprichworts: „Never waste a good crisis – verschwende niemals eine gute Krise“, konnte die KRAGES aus der Pandemie aber auch lernen und Positives mitnehmen.

Es hat sich gezeigt, wie wichtig es ist, dass man für alle geplanten Ambulanzen Termine vergibt, damit die Menschen sich nicht zu lange im Spital aufhalten müssen. Das senkt das Ansteckungsrisiko. Entsprechend des „Masterplans Burgenlands Spitäler“ arbeitet die KRAGES daran, eine zentrale Ansprechstelle für alle Terminambulanzen in allen vier Spitälern – Oberwart, Oberpullendorf, Güssing und Kittsee – einzurichten, telefonisch und später auch online. Die guten Erfahrungen mit der seit 2018 laufenden zentrale Vergabe der Termine für Magnetresonanz-Untersuchungen sind hierfür eine Basis.

Schnellere Testergebnisse

Außerdem baut die KRAGES seit Juli 2020 die eigenen Kapazitäten für Labortests stufenweise aus: So können PCR-Test und auch Anti-Gen-Schnelltest in den KRAGES-Häusern selbst gemacht werden.

Alle Covid-Verdachtsfälle in den Spitälern, aber auch jene, die im Burgenland von den 1450-Teams registriert werden, können im eigenen Bundesland rascher ausgewertet werden. Das heißt, dass weniger Tests an externe Labors in Wien oder Graz vergeben werden müssen, auf deren Auswertung man in der Hochphase der Krise mehrere Tage hat warten müssen.

Tests für alle im Krankenhaus

Die KRAGES testet seit Oktober deswegen alle Patientinnen und Patienten auf Covid-19, sobald sie mindestens eine Nacht im Krankenhaus bleiben müssen. Die Spitäler wenden dabei auch die neuen Anti-Gen-Schnelltests an, mit denen man binnen 20 Minuten ein Ergebnis hat.

Die Corona-Krise hatte aus Auswirkungen auf das größte Hochbau-Projekt der 100-jährigen burgenländischen Geschichte, auf den Neubau des Krankenhauses Oberwart. Hier wurde ein zusätzlicher Eingang dazu geplant, der im Fall einer Pandemie für die Zugangskontrolle (Triage) geöffnet werden kann – nämlich durch den neuen Veranstaltungssaal, der im Erdgeschoß des Spitals zu finden sein wird.

Strenge Regeln sind sinnvolll

Insgesamt haben wir verstanden, wie der Pandemie beizukommen ist – einerseits indem beispielsweise Covid-Infizierte professionell und fürsorglich behandelt werden, andererseits indem sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich schützen. Und indem alle ihre Hände desinfizieren, Mundschutz und Masken tragen, ausreichend Abstand halten und keine nicht notwendigen Kontakte im Spital stattfinden. Dazu gehören auch strengere Besuchsregeln als früher. „Diese Maßnahmen können je nach der Zahl der Ansteckungen aber zwischenzeitig auch wieder noch strenger werden, dass bis auf begründete Ausnahmen keine Besuche in mehr Spitälern möglich sind. Die KRAGES appelliert daher an alle, Besuche auf die notwendigsten zu reduzieren.

„Wir bleiben vorsichtig“

KRAGES-Geschäftsführer Hubert Eisl: „Wir verstehen, dass für manche unserer Patientinnen und Patienten, aber auch für deren Besucherinnen und Besucher die vielen Corona-Maßnahmen mühsam erscheinen und vielleicht im Einzelfall schwierige Situationen auslösen. Dafür haben wir Verständnis. Wir ersuchen aber auch, uns zu verstehen: Wir sind in unseren Spitälern für das Wohl vieler verantwortlich. Und dafür, dass die Versorgung auch in schwierigen Zeiten sicher bleibt. Wir wissen, dass wir bisher richtig gehandelt haben. Unser Ziel ist, dass die Patientinnen und Patienten vor allem jene Operationen und Behandlungen, die sie dringend brauchen, auch weiterhin bekommen. Deswegen bleiben wir lieber weiter vorsichtig – solange, bis es einen sicheren Impfstoff gibt.“