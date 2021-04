Die Schule für Allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege der KRAGES ist der Anbieter für die Ausbildung von Pflegeberufen im Burgenland. An den Standorten Frauenkirchen und Oberwart wird in einer zweijährigen Vollzeit-Ausbildung zur Pflegefachassistenz eine vollwertige Berufsausbildung für den Pflegeberuf angeboten.

Wichtiger Beitrag für die Gesellschaft

Der Pflegeberuf ist ein ausgesprochen schöner, vielfältiger aber auch anspruchsvoller und verantwortungsvoller Beruf, in dem Sie sich sozial engagieren können und einen wesentlichen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Neben der sinnstiftenden Tätigkeit bietet er ein außerordentlich breites Betätigungsfeld im täglichen Arbeiten am und mit dem Menschen und vielseitige berufliche Möglichkeiten und Entwicklungschancen.

Die praxisorientierte Ausbildung zur Pflegefachassistenz ermöglicht eine sichere Zukunftsperspektive und ein Arbeiten in der Nähe Ihres Wohnortes. Somit bietet die Ausbildung zur Pflegefachassistenz (PFA) ein sehr gutes Fundament für einen Beruf mit Perspektive und Zukunft.

Die Vollzeitausbildung zur Pflegefachassistenz (PFA–Ausbildung) dauert zwei Jahre und umfasst insgesamt 3.200 Stunden in der theoretischen und praktischen Ausbildung. Nach Abschluss der Ausbildung hat man einen vollwertigen Beruf und darf im Arbeitsalltag eine Vielzahl an relevanten Aufgaben im Gesundheitsbereich eigenverantwortlich durchführen.

Die Anmeldefrist läuft noch bis einschließlich 30. April. Start der Ausbildung ist am 18. Oktober in Oberwart und Frauenkirchen.