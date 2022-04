Hausmittel bei Erkältung

Wer kennt sie nicht: Hausmittelchen wie Hühnersuppe, Honig und Co. werden gerne bei Erkältungen und Schnupfen angewandt, um den Körper dabei zu unterstützen, ehestmöglichst wieder vollständig fit zu sein. Ob diese altbekannten Mittel tatsächlich helfen, ist nicht immer ganz klar. Dennoch werden sie von vielen angewandt und mal ehrlich: Wenn Erleichterung spürbar ist, ist es auf jeden Fall einen Versuch wert.

Hier sind einige der gängigsten Hausmittel, die bei Erkältungen angewandt werden:

Hühnersuppe

Hühnersuppe gehört wohl zu den bekanntesten Heimhilfen bei Schnupfen und Co. Das klassische Rezept enthält Suppenhuhn, Suppengemüse wie Karotten, Kartoffeln und Knoblauch, Suppennudeln sowie Gewürze und Kräuter wie Petersilie und Thymian. Die Suppe liefert wichtige Nährstoffe, um bald wieder auf die Beine zu kommen. Darüber hinaus ist ihre Wärme eine richtige Wohltat.

Ingwer-Zitrone-Tee. Ein heißer Tee kann helfen, sich bei einer Erkältung besser zu fühlen. Foto: Shutterstock/ juefraphoto

Tee

Ähnlich wie die Hühnersuppe hilft Tee als heiße Flüssigkeit bei Schnupfen, indem er die Gefäße weitet und die Durchblutung anregt. Will man Halsschmerzen und Husten lindern, sollen Spitzwegerich, Eibisch und Malve helfen, Holunder, Lindenblüten, Ingwer und Kamille soll entzündungshemmend wirken.

Inhalieren

Inhalieren ist ebenfalls ein beliebtes Mittel, um Halsschmerzen und Hustenreiz zu bekämpfen. Es soll die gereizten Schleimhäute in Nase und Bronchien befeuchten und damit Linderung bringen. Die einfachste Methode ist es, reinen heißen Wasserdampf zu inhalieren. Allerdings werden auch gerne Salz oder Kräuter hinzugegeben bzw. direkt mit Kräutertee oder Ähnlichem inhaliert. Vor allem zu Beginn, ist jedoch Vorsicht aufgrund der Hitze angebracht.

Honig

Diesem alten Hausmittel wird eine hustenlindernde Wirkung nachgesagt. Legt sich der Honig über die gereizten Schleimhäute im Hals, empfinden das viele Menschen bei Krankheit als wohltuend. Es gibt daher viele frei käufliche Hustenpastillen, die auf Honig basieren. Honig wird aber auch gerne heißem Tee beigegeben, wo er dann auch noch als Süßungsmittel dient. Wadenwickel

Auch der Wadenwickel ist ein bekanntes Mittel bei Erkältung. Er wird gerne bei Fieber eingesetzt, sollte aber nicht angewandt werden, wenn der oder die Erkrankte kalte Füße hat oder gar unter Schüttelfrost leidet. Beim Wadenwickel tunkt man zwei Geschirrtücher aus Baumwolle in lauwarmes Wasser und wickelt diese möglichst straff je um eine Wade. Ein trockenes Handtuch sollte anschließend jeden Wickel bedecken. Dadurch soll nach dem Prinzip der Verdunstungskälte die Körpertemperatur bei Fieber leicht gesenkt werden. Nach etwa zehn bis fünfzehn Minuten können die Wickel gewechselt werden.

Zwiebel-Sirup

Zwiebel enthalten viele wertvolle Stoffe, die gesundheitsfördernd wirken sollen. Sie sind gut für das Immunsystem, wirken antibakteriell und sind gesund für die Verdauung. Kein Wunder, dass auch der Zwiebel-Sirup gerne bei Erkältungen und Grippesymptomen als beliebtes Hausmittel herangezogen wird. So wird er zubereitet: Ein oder zwei kleine Zwiebeln werden geschält, in Würfel geschnitten und mit zwei Esslöffeln Zucker in ein verschließbares Glas gegeben. Das Glas wird verschlossen, geschüttelt und stehen gelassen. Es bildet sich ein Saft, von dem Erwachsene dreimal täglich ein bis zwei Teelöffel einnehmen können.

Erkältungsbad. Ein warmes Bad empfinden viele Menschen bei Erkältung als wohltuend. Foto: Shutterstock/ UfaBizPhoto

Erkältungsbad

Gerade bei einer beginnenden Erkältung werden Bäder von vielen Menschen als wohltuend empfunden. Schon die Wärme kann bei leichten Gliederschmerzen und Unwohlsein helfen. Bei Fieber, Bluthochdruck oder Herzschwäche belastet das warme Bad den Kreislauf allerdings noch stärker. Einem Erkältungsbad können auch Kräuterprodukte wie Thymian-, Eukalyptus- oder andere ätherische Öle beigefügt werden. Diese gibt es in Apotheken oder Drogerien zu kaufen. Die Badetemperatur sollte bei 35 bis 36 Grad liegen, aber nicht höher als auf 38 bis 40 Grad erhitzt werden.

Gurgeln

Gurgeln gehört ebenfalls zu den bekanntesten alten Hausmitteln. Es soll Halsschmerzen und Hustenreiz lindern, da bei einer Erkältung häufig die Schleimhäute im Rachenbereich ausgetrocknet und strapaziert sind. Zum Gurgeln wird in der Regel Salzwasser bzw. lauwarmer Salbei- oder Kamillentee verwendet. Salz und Kamille wird eine desinfizierende und entzündungshemmende Wirkung zugeschrieben.

Ernährung

Eine gesunde Ernährung ist immer ein riesengroßer Vorteil, nicht nur wenn man sich eine Erkältung eingefangen hat. Abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung liefert dem Körper allerdings die wichtigsten Nährstoffe, um die Viren zu bekämpfen, die Schnupfen und Husten ausgelöst haben. Generell ist es wichtig, viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen, mindestens zwei Liter Wasser täglich. Auch die Vitamine und Mineralstoffe, die etwa in Karotten, Brokkoli, Äpfel & Co. enthalten sind, braucht das Immunsystem, um eine Erkältung effizient bekämpfen zu können. Ebenso liefern Erdäpfel und Getreide wichtige Stoffe für die Gesundheit. Die Ballaststoffe, die in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten sind, fördern eine gesunde Verdauung und unterstützen damit den Darm, der wiederum für ein gut arbeitendes Immunsystem entscheidend ist. Großer Nutzen kann auch aus Lebensmitteln wie Knoblauch, Zwiebeln, Lauch und Schnittlauch gezogen werden: Diese enthalten Sulfide, welche die Verbreitung von Krankheitserregern hemmen können.

Wenn auch viele Menschen auf das ein oder andere Hausmittel schwören und ihre Wirkungen Krankheitssymptome lindern können, einen Besuch beim Arzt können sie bei anhaltenden Beschwerden und Krankheit natürlich nicht ersetzen.