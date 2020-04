Endlich ist der lange Winter endgültig vorüber. Der Frühling bringt jedoch nicht nur angenehmere Temperaturen und längere Tage mit sich, sondern auch das Erwachen der Natur. Für Allergiker bedeutet das tränende und gerötete Augen, Niesanfälle und Schnupfen. Betroffene spüren außerdem oft auch einen Juckreiz an Augen und Nase. Beim Auftreten der genannten Symptome sollte man daher einen Facharzt aufsuchen. Dieser kann andere Ursachen der Symptome ausschließen und die Allergenpflanze(n) diagnostizieren, um die Therapie darauf abstimmen zu können.

Besteht eine starke allergische Reaktion, ist eine medikamentöse Behandlung meist nicht vermeidbar. Durch das Beachten von einigen Tipps und Tricks können sich Allergiker aber die Zeit des Pollenflugs durchaus auch selbst angenehmer gestalten.

Ernährung umstellen: Informieren Sie sich darüber, welche Lebensmittel (z.B. Honig, Nüsse, Weizen, etc.) verwandte Allergene jener Pollen tragen, auf die Sie reagieren. Beim Verzicht dieser Nahrungsmittel kann eine Kreuzallergie vermieden werden.

Überlegter Aufenthalt im Freien: Checken Sie im Internet auf diversen Pollenflugvorhersage-Seiten die tägliche Pollenbelastung und legen Sie Ihre deine Outdoor-Aktivitäten danach fest.

Pollen nicht im Haus verteilen : War man in der freien Natur so haben sich Pollen im Haar und in der Kleidung festgelagert. Daher sollten Allergiker direkt nach der Heimkehr die Kleidung wechseln. Das sollte man aber keinesfalls im Schlafzimmer erledigen. Die Wäsche sofort in den Wäschekorb geben. Gewaschene Wäsche nicht im freien trocknen, da feuchtes Gewebe Pollen noch besser auffängt und damit eine Reaktion provozieren kann. Vor dem Schlafen gehen Haare waschen. Auch das häufigere Waschen der Bettwäsche sowie das häufigere Saugen von Teppichen und Polstermöbeln sind in der Pollensaison empfehlenswert.