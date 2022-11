Darm gesund – alles gesund

Der berühmte griechische Arzt Hippokrates soll bereits im 4. Jahrhundert vor Christus gesagt haben, dass ein kranker Darm die Ursache jeder Krankheit ist. Wie Hippokrates zu dieser Annahme kam, darüber lässt sich nur spekulieren. Vielleicht vermutete er, dass der Darm aufgrund seiner Länge von etwa sieben Metern und seiner unglaublich großen Fläche von etwa 400 Quadratmetern, eine besonders große Bedeutung für unsere Gesundheit haben muss.

Und tatsächlich ist unser Wohlbefinden untrennbar mit einem gesundem Darm verbunden, denn zum einen werden viele kostbare Nährstoffe, die wir über unsere Nahrung zu uns nehmen, über den Darm in unseren Körper aufgenommen und zum anderen sorgt die Darmwand dafür, dass Schadstoffe, die wir über die Nahrung aufnehmen im Darm verbleiben und ausgeschieden werden. So erfolgt in einem gesunden Darm eine sorgfältige Trennung zwischen brauchbar und unbrauchbar.

Bei dieser Trennung wird unser Darm von vielen winzig kleinen Bakterien unterstützt, der so genannten Darmflora die in unserer Darmwand beheimatet ist. Mit den Bakterien im Darm leben wir bewusst oder unbewusst in einer Beziehung. Diese Beziehung ist mehr als nur eine Zweckehe, sondern viel mehr eine Liebesbeziehung, von der wir und unsere kleinen Freunde im Darm gleichermaßen leben.

Gesund leben schützt den Darm

Mit einer gesunden Lebensweise und mit einer gesunden Ernährung versorgen wir unsere Darmbakterien mit ausreichend Nahrung und im Gegenzug versorgen unsere Darmbakterien uns mit wertvollem Vitamin K und sorgen so für unsere Gesundheit. Im Leben unserer Darmbakterien ist Vitamin K ein „Ausscheidungsprodukt“. Für uns jedoch ist Vitamin K alles andere als ein Wegwerfprodukt, sondern ein für unsere Gesundheit unbedingt notwendiges Vitamin. Eine große Rolle spielt Vitamin K in der Blutgerinnung, aber auch im Knochen und Gelenkstoffwechsel. Es konnte gezeigt werden, dass Menschen mit optimaler Vitamin K Versorgung weniger an Osteoporose (verminderter Knochendichte) und weniger an Erkrankungen der Gelenke leiden. Des weiteren gibt es Hinweise dafür, dass Vitamin K unsere Gefäße vor Verkalkungen schützt und damit eine Rolle in der Vorsorge vor Herzinfarkten und Schlaganfällen spielt. Und auch unser Immunsystem wird bei der Abwehr von Infekten und sogar bei der Bekämpfung von Krebserkrankungen von Vitamin K unterstützt.

Die Darmflora – wichtiger Gesundheitsfaktor

Haben wir zu wenige bakterielle Freunde im Darm, fehlt wichtiges Vitamin K. Müdigkeit, Erkrankungen der Gelenke und häufige Infekte können die Folge sein. Aber nicht nur bei der Vitamin K Versorgung spielt unsere Darmflora eine wesentliche Rolle, sondern auch bei der Barrierefunktion unserer Darmwand, sodass Brauchbares von Unbrauchbarem effektiv getrennt wird und Schadstoffe vollständig ausgeschieden werden.

Dr. Paul Fink, Arzt für Allgemeinmedizin in Neuhaus am Klausenbach. Foto: zVg

Ist diese Barrierefunktion gestört, gelangen Schadstoffe über den Darm in unseren Blutkreislauf. Diese Schadstoffe können zu Müdigkeit, Erkrankungen der Gelenke und zu einer Belastung des Immunsystems führen. Damit es nicht so weit kommt, sollten wir die Liebesbeziehung zu unseren Darmbakterien pflegen und darauf achten, dass wir unsere kleinen Freunde im Darm mit ausreichend Nahrung versorgen, damit diese sich ausreichend vermehren und einen Schutzfilm auf unserer Darmwand bilden. Ganz besonders mögen unsere Darmbakterien frisches, grünes Gemüse, aber auch Sauerkraut lieben sie. Jedoch industrieller Zucker, zu viele Weizenprodukte und zu viele „E’s“ also zu viele Konservierungsstoffe tun unseren Darmbakterien gar nicht gut. Sollten wir unsere kleinen Partner im Darm über einen langen Zeitraum mit einer ungesunden Lebensweise zu sehr beleidigt haben, kann eine umfassende Darmsanierung Abhilfe schaffen.

Im Rahmen einer Darmsanierung wird der Darm mit speziellen Präparaten von Schadstoffen gereinigt und daraufhin wird mit einer ausgewogenen Darmdiät eine gesunde Darmflora neu aufgebaut. Denn wie wichtig eine gesunde Darmflora für unsere Gesundheit ist, vermutete bereits vor über 2000 Jahren Hippokrates und bestätigt heutzutage die moderne Wissenschaft.