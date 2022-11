Was? Du gehst zur Psychiaterin?!?

Wer eine psychische Erkrankung anspricht, erntet allzu oft abwertende Blicke, ein verkniffenes Lachen oder gar betretenes Schweigen. Obwohl nahezu jeder direkt oder indirekt von psychischen Erkrankungen betroffen ist, stellt gerade dieses Thema immer noch eines der größten Tabus dar. Schamgefühle und die Angst vor Unverständnis oder Ausgrenzung führen dazu, dass viele Betroffene ihre Leiden verheimlichen und oft jahrelang ohne Unterstützung bleiben, was in vielen Fällen mit einer massiven Einschränkung der Lebensqualität verbunden ist. Eine Krankschreibung wegen körperlicher Beschwerden ist salonfähig, aber wegen Schlaflosigkeit, innerer Unruhe oder Panikattacken zuhause bleiben? Das geht doch nicht! Traut man sich dann endlich doch, darüber zu sprechen und erntet ein „Jetzt reiß dich doch zusammen!“ führt dies zu noch größeren Selbstzweifeln und Versagensängsten – ein Teufelskreislauf!

Dr. Verena Tunner, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin im Südburgenland. Foto: Dr. Tunner

Vorstellungen von „wirklich Verrückten“, die zur Psychiaterin oder zum Psychiater gehen und in eine Klinik müssen, schwirren in vielen Köpfen herum und Ängste werden entsprechend geschürt. An Schizophrenie Erkrankte werden etwa als „Spinner“ eingestuft, die zu Aggressivität neigen und weggesperrt werden müssen; vergessen wird dabei z.B. der Umstand, dass sich an Schizophrenie erkrankte Menschen oft durch besondere Sensibilität und Kreativität auszeichnen.

Dabei zeigt sich der Trend, dass die Diagnose Depression massiv auf dem Vormarsch ist und in einigen Jahren eine der häufigsten Ursachen für gesundheitliche Probleme sein wird. Gerade jetzt sind die Auswirkungen der Pandemie nach zweieinhalb Jahren für viele Menschen – quer durch alle Altersgruppen - spürbar: die Einschränkungen der sozialen Kontakte haben manchmal zur Vereinsamung bis hin zur völligen sozialen Isolation geführt. Umgekehrt haben die Arbeit im Home Office und Home Schooling oftmals eine Situation geschaffen, in der eine persönliche Abgrenzung nicht mehr möglich war. Die letzten Monate haben darüber hinaus in vielen Haushalten wirtschaftliche Probleme verstärkt und die Anspannung noch verschlimmert.

Diese Faktoren vor dem Hintergrund teils heftig geführter gesellschaftspolitischer Diskussionen um Impfpflicht etc. haben dazu geführt, dass Ängste und das Gefühl der persönlichen Überforderung stark zugenommen haben.

Was also tun, um einen Ausweg zu finden, obwohl alles mühsam oder gar ausweglos erscheint?

„Durchs Reden kommen d’Leut zam“ – diese alte Weisheit gilt auch hier. Nur wer sich anderen mitteilt und offene Gespräche führt, kann sich selbst helfen. Um – gerade professionelle – Hilfe zu bitten, ist keine Schande, sondern ein Ausdruck der Selbstfürsorge. Es käme doch auch niemand auf die Idee mit einem gebrochenen Bein nicht zum Arzt zu gehen, oder? Auf der anderen Seite gilt es, Verständnis für jede Art von körperlichen und/oder seelischen Gebrechen zu zeigen, auch nicht alltägliche Sorgen ernst zu nehmen und dadurch seinen Respekt für Mitmenschen zum Ausdruck zu bringen. Ein gutes Gespräch ist oft die Basis dafür sich verstanden zu fühlen und ein erster Schritt in die richtige Richtung!