Oft ist Sekundenschlaf die Ursache für Unfälle dieser Art: „...war der 58 Jahre alte Lenker bei Kilometer 46,3 aus unklarer Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und frontal gegen das Auto des 32-Jährigen geprallt...“. Die wahren Auslöser können sogenannte Schlafatemstörungen („Schlafapnoe“) sein, die dazu führen, dass unser Schlaf nicht erholsam ist.

Schlafapnoe verursacht nicht nur Tagesmüdigkeit und Unfälle, sondern trägt vor allem zur Entwicklung vieler Erkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, Herzrhythmusstörungen, Schlaganfall, Depressionen, Migräne und auch zu krankhaftem Übergewicht bei. Durch die Atemaussetzer kommt es im Schlaf zu Sauerstoffmangel und zum Anstieg von Kohlendioxid im Blut. Der Körper gerät dann „in Panik“ und schüttet Stresshormone wie Adrenalin und Kortison aus. Dadurch fehlen dem Körper die Ruhephasen, er steht unter Dauerstress. Die Organe können sich nicht erholen und altern dadurch quasi vorzeitig. Schlafapnoe ist eine häufige Erkrankung. Je nach Geschlecht und Lebensalter leiden darunter bis zu 5 Prozent der Bevölkerung, besonders häufig Männer ab dem 40. Lebensjahr.

Dr. Wolfgang Auer, Facharzt für Lungenkrankheiten. zVg

Prinzipiell unterscheidet man zwischen „zentraler“ und „obstruktiver“ Schlafapnoe. Während die eher seltenen, zentralen Atemstörungen direkt im Bereich des Atemzentrums (Gehirn) verursacht werden, kommt es bei der obstruktiven Schlafapnoe zu einem Verschluss (Obstruktion im Bereich der oberen Atemwege). Durch die Entspannung der Muskulatur im Rachenraum, klappt dieser während der Einatmung zusammen und es kann somit keine Luft in die Lunge einströmen. Dauern diese Unterbrechungen zumindest zehn Sekunden, werden sie Apnoen (Atemstillstände) genannt. Ab fünfzehn Atemstörungen pro Stunde Schlaf liegt eine therapiebedürftige Schlafapnoe vor. Leiden Betroffene unter starken Beschwerden wie eben Sekundenschlaf oder auch Migräne, kann schon bei weniger Atempausen eine Behandlung nötig werden. Die Behandlung der Schlafapnoe erfolgt je nach Ursache und Schwere. Gewichtsreduktion, Übungen zur Stärkung der Rachenmuskulatur sowie Vermeiden von Alkohol und Nikotin können bei leichten Formen bereits ausreichen. Liegen anatomische Engstellen im Bereich des Rachens zugrunde, können Operationen oder auch speziell angefertigte Kieferschienen helfen. Kommt es nur in Rückenlage zu Atemaussetzern, werden mit Shirts, Polstern oder Trainingsgeräten zur Rückenlagevermeidung gute Therapieerfolge erzielt. Die häufigste Therapie ist eine nächtliche Atemunterstützung mittels CPAP-Beatmung. Dabei wird über eine Maske während des Schlafs ein erhöhter Druck (Continous Positive Airway Pressure) in den Atemwegen erzeugt, wodurch ein Kollaps verhindert wird.

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich bei der Schlafapnoe um eine echte ‚Volkskrankheit‘ handelt, die meistens sehr gut behandelbar ist.

Gründe für eine Abklärung sind zum Beispiel beobachtete Atemaussetzer, Tagesmüdigkeit, schwer behandelbarer oder in frühen Lebensjahren auftretender Bluthochdruck oder Diabetes.

Die Erstuntersuchung erfolgt mittels eines Schlafscreenings (Polygraphie) über Lungenfachärztinnen und -ärzte. Eine genaue Untersuchung und Therapieeinleitung findet dann, wenn diese Untersuchung auffällig ist, in sogenannten Schlaflaboren statt“, so Wolfgang Auer, Facharzt für Lungenkrankheiten.