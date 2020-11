Wenn Therapien und konservative Behandlungen ausgeschöpft sind und der Patient nicht mehr länger unter Schmerzen und Bewegungseinschränkungen leiden möchte, dann kann der Austausch des Gelenks mit einem Oberflächenersatz, das heißt mit einem künstlichen Gelenk (Endoprothese), der nächste Behandlungsschritt sein. Dadurch kann die Beweglichkeit stark beanspruchter Knie- oder Hüftgelenke wiederherstellt werden. Ziel ist, das Patienten schmerzfrei werden, ihren gewohnten Tätigkeiten wieder nachgehen und auch wieder Sport betreiben können.

„Der behandelnde Arzt in der Spezialambulanz für Gelenkserhalt und Endoprothetik bei uns im Krankenhaus oder ein definierter niedergelassener Orthopäde trifft gemeinsam mit dem Patienten die Entscheidung, ob ein Gelenksersatz notwendig ist,“ erläutert Prim. Dr. Jochen Erhart, Vorstand der Abteilung für Orthopädie und Traumatologie im Krankenhaus Barmherzige Brüder Eisenstadt.

Fast Track-Programm eingeführt

Kürzlich führte Prim. Erhart bei Hüft- und Kniegelenks-Operationen das sogenannte das „Fast Track“ oder „Rapid Recovery“-Programm an seiner Abteilung ein.

„Fast Track“ oder „Rapid Recovery“ bei orthopädischen Operationen sind die gängigen Bezeichnungen für ein innovatives Programm, das mit guter Vorbereitung dem Patienten einen raschen Weg zur Rekonvaleszenz ermöglicht. Als Gütesiegel für die Qualität der Behandlung wird dabei der kurze Aufenthalt im Spital angesehen, der im besten Fall drei bis vier Tage bis zur Entlassung nach Hause dauert. Vorgesehen ist das Programm für Patienten in einem guten gesundheitlichen Zustand, die bereit sind, eigeninitiativ an der OP-Vorbereitung und in der Rekonvaleszenz mitzuarbeiten. Die tatsächliche Eignung wird individuell für jeden Patienten abgeklärt.

„Patienten werden ermutigt, selbst Verantwortung für ihren Heilerfolg zu übernehmen. Je schneller der Patient auf den Beinen und nach der Operation zuhause ist, desto rascher und unkomplizierter ist seine Genesung“, ist Erhart vom positiven Zusammenwirken der medizinischen Kompetenz und der Eigenverantwortung der Patienten überzeugt.

Mehrere Faktoren sprechen für die Einführung des Fast-Track Programms: Das sind die Weiterentwicklung der künstlichen Gelenke, der Operationsmethoden und der Narkosemöglichkeiten.

Optimale Vorbereitung Kompakt, Persönlich, Effizient

Über allem steht, dass der Patient schnell wieder auf die Beine kommt. Ziel ist die bestmögliche, effiziente und reibungslose Vorbereitung und Information des Patienten.

Kompakt: Bei einem einzigen Besuch in der sogenannten Präambulanz finden alle notwendigen Untersuchungen, Aufklärungen und Schulungen statt. In wenigen Stunden wissen die Patienten was sie erwartet und wer sie erwartet. Die Struktur des therapeutischen Konzepts ermöglicht eine gute Vorbereitung und eine gute Rekonvaleszenz, durch eine frühzeitige Aktivierung und Mobilisation mit definierten Therapiezielen nach dem operativen Eingriff. Das Training dafür beginnt schon vor der Operation.

Prim. Dr. Jochen Erhart, Vorstand der Abteilung für Orthopädie und Traumatologie KH BB Eisenstadt

Persönlich: In der Präambulanz lernen die Patienten Ärzte, Pflegepersonen, Physiotherapeuten und das Umfeld kennen.

Effizient: Bereits bei der Entscheidung zur Operation und Terminvergabe erhält der Patient eine kompakte Mappe mit Informationen zur OP-Vorbereitung und Infos zum stationären Aufenthalt und der Rehabilitation nach dem Krankenhausaufenthalt.

„Mit diesem Informationsvorsprung kommt der Patient gut vorbereitet zur geplanten OP,“ ist Prim. Dr. Jochen Erhart nach den ersten Erfahrungen des neu eingeführten „Fast Track“- Programms an seiner Abteilung überzeugt.

Langfristig ist es das Ziel, die Patientenzufriedenheit durch diese zielgerichtete und koordinierte Behandlung zu steigern.