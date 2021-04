Die Risiko-Faktoren bei einer Impfung gegen das Coronavirus stehen laut Ärztekammerpräsident Michael Lang in keinem Verhältnis zur Erkrankung. „Wir können uns freuen, dass es eine Impfung gibt. Es ist klar und unumstritten, dass sie einen enormen Nutzen hat. Wir alle wollen endlich wieder Freude, Lachen, Umarmen und Enkerl treffen oder unbeschwert in Konzerte gehen und Freunde und Bekannte treffen. All das wird es in absehbarer Zeit nur geben, wenn wir ausreichend impfen“, so Lang.

Impfstoffe zählen zu den bedeutsamsten Errungenschaften der modernen Medizin. Warum oft der Wert einer Impfung nicht so bewusst wird, ist erklärbar: „Impfungen sind Opfer ihres Erfolges, es fehlt uns der Bezug zum Leiden. Das heißt, dass lebensbedrohliche Erkrankungen wie die Pocken, Diphterie oder auch die Kinderlähmung aus unserem Alltag und damit aus unserem Bewusstsein verschwunden sind. Es fehlte bislang der Leidensdruck. Doch gerade dieser Leidensdruck ist zurzeit durch Corona sehr hoch: Einschränkung der Bewegungsfreiheit und der sozialen Kontakte, schwere Erkrankungen mit oft wochenlangen Gesundheitseinschränkungen, verminderter Belastungsfähigkeit und Atemnot auch nach Abklingen der Akutkrankheit, monatelanger Geschmacksverslust, sind nur einige der Begleiterscheinungen der Covid-Erkrankung“, weiß Michael Lang.

Rasche Entwicklung der Impfstoffe

Dr. Michael Lang, Präsident der Ärztekammer für Burgenland zVg

In beeindruckender Weise hat die gebündelte Energie und Zusammenarbeit sowie der massive Einsatz finanzieller Mittel die Impfstoffentwicklung gefördert und mehrere unterschiedliche jedoch gleichwertige Impfstoffe hervorgebracht. „Dabei hat sich bewährt, dass schon seit Jahren mit Hochdruck an den Methoden gearbeitet wurde und somit nicht bei Null begonnen werden musste. Als Beispiel sei nur erwähnt die Impfstoffforschung bei Krebserkrankungen wie dem Melanom, dem schwarzen Hautkrebs (mRNA-Impfstoffe), oder der Impfstoff gegen Ebola (Vektorimpfstoff). Daneben gibt es seit Jahren Impfstoffplattformen, die die Entwicklungsphasen generell verkürzen. All das erklärt den raschen Entwicklungsfortschritt. Entscheidend war darüber hinaus der weltweit bislang nie da gewesene Einsatz von personellen und finanziellen Ressourcen. Auch die Zulassung in der EU erfolgte wie immer mit einem herkömmlichen, allen Qualitätsstandards entsprechenden Verfahren. Das ist nur deshalb möglich gewesen, weil Forschungseinrichtungen und Behörden sich permanent („rollierend“) ausgetauscht haben“, so Lang.

„Nutzen der Impfung ist beeindruckend“

Nun gehe es darum, das Impfangebot auch anzunehmen. Denn rein statistisch ist laut dem Ärztekammerpräsidenten der Nutzen der Impfung bei der Corona-Schutzimpfung beeindruckend. „Beim Impfstoff gegen die Covid-19 Erkrankung kann man bereits durch Impfen von fünf Menschen einen Krankheitsfall verhindern und mit 450 geimpften Personen einen Corona-Toten vermeiden. Die Ärzteschaft des Burgenlandes unterstützt die Impfstrategie und Aufklärungskampagne vollinhaltlich. Die Kollegenschaft wird integriert in die Impfpläne und es stehen ausreichend Ärzte zur Verfügung, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren und ausreichende Impfkapazitäten zur Verfügung zu stellen.

Einzig limitierender Faktor ist die Menge an verfügbarem Impfstoff. Und da liegt der Ball bei der Bundesregierung bzw. EU-Ebene. Wir haben keinen Einfluss auf die Menge an Impfstoff, die wir erhalten. Was wir geliefert bekommen, wird natürlich raschest verimpft. Dass nicht jeder sofort geimpft werden kann, liegt schlicht und einfach daran, dass die EU gemeinsam den Impfstoff besorgt hat, damit kein Land Hamsterkäufe durchführen kann. Jedes Land erhält nun nach und nach den Impfstoff in verschiedenen Tranchen. In den nächsten Monaten wird jeder geimpft werden, der das will“, so Lang.