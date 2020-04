BVZ: Sie ernähren sich vegan. Wann erfolgte die Umstellung, was waren die ausschlaggebenden Gründe dafür?

zVg Dr. Hannes Graf ist 43 Jahre alt, wohnhaft in Wien und betreibt dort seit 2011 eine Ordination.

Dr. Hannes Graf: Es war eine persönliche Entscheidung vor etwas mehr als zwei Jahren. Als ich das gesundheitsfördernde Potential entdeckte, hat es mich dann plötzlich auch als Arzt betroffen. Es wäre unfair, zwar meinen eigenen Cholesterinspiegel mittels pflanzlicher Vollwertkost von 250mg/dl auf 160mg/dl zu senken, den Patienten davon aber nichts zu sagen. Medikamente sind wichtig, aber die Menschen sollen mögliche Alternativen kennen und selbst entscheiden können. Vor allem wenn die Alternative heißt, wieder gesund zu werden.

Vegane Ernährung: Was sind die Vorteile gegenüber Ernährung mit tierischen Produkten?

Graf: Pflanzliche Vollwertkost ist frei von Cholesterin, Hormonen und Antibiotika, dafür reich an Antioxidantien, sekundären Pflanzenstoffen und Ballaststoffen, die in tierischen Produkten komplett fehlen. Das bedeutet ein niedrigeres Risiko Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Übergewicht, diverse Krebsformen und viele andere Krankheiten zu erleiden. Dann wären noch der Klimawandel, Antibiotikaresistenzen und, ganz aktuell, Pandemien zu erwähnen. All diese Probleme werden durch pflanzliche Ernährung verhindert oder zumindest massiv reduziert. Außerdem ersparen wir uns in Zukunft Bilder von Kälbertransporten und ähnlichen Grausamkeiten.

Was entgegnen Sie Kritikern, die die Meinung vertreten, dass auch Fleisch wichtige Nährstoffe besitzt und ein - zweimal pro Woche Fleisch beim Essen dem Körper nicht schadet?

BVZ: Ich fürchte das haben viele schon bis Montagmittag erledigt. Herz-Kreislauf-Krankheiten sind die häufigste Todesursache in Österreich. Die von mir empfohlene Ernährungsweise kann diese Krankheiten erwiesenermaßen nicht nur verlangsamen, sondern in vielen Fällen sogar heilen. Welche Ernährungsform kann das noch? Keine. Außerdem stuft die WHO verarbeitetes Fleisch (Wurst, Speck, etc.) als krebserregend Stufe 1 ein und ist damit in bester Gesellschaft mit Asbest und Tabakrauch. Jeder Raucher weiß mittlerweile, was er sich damit antut. Meine Aufgabe ist zu informieren, nicht zu missionieren. Niemand muss das machen, aber jeder sollte Bescheid wissen. Ich bin nur der Doktor, nicht die Mama.

Hat man sich dazu entschlossen, seine Ernährung auf vegane Art umzustellen, wie sollte man vorgehen? Ist es ratsam, die tierischen Nahrungsmittel von einem Tag auf den anderen wegzulassen oder soll dies ein langsamer Prozess sein?

Graf: Ich empfehle zu Beginn erstmal Gerichte zu suchen, die einem richtig gut schmecken und trotzdem gesund sind. Wenn man acht, neun Speisen gefunden hat, kann man loslegen und diese in seine Ernährung einbauen. Interessanterweise ist es oft einfacher die Ernährung völlig umzustellen, weil man dann voll in den Genuss des gesteigerten Wohlbefindens kommt. Wer es lieber langsam angehen mag, auch gut. Jeder Bissen zählt.

Sie empfehlen pflanzliche Vollwertkost. Was unterscheidet pflanzliche Vollwertkost von veganer Kost? Was sind hierbei die Vorteile?

Graf: Pflanzliche Vollwertkost ist eine Form der veganen Ernährung. Sie beinhaltet möglichst nur unverarbeitete Lebensmittel und kommt ohne Öl aus. Die Vorteile habe ich ja schon erwähnt.

Was halten Sie von Nahrungsergänzungsmitteln, sollte man welche zu sich nehmen?

Graf: Vitamin B12 muss regelmäßig genommen werden. Dies betrifft aber auch viele „Allesesser“, vor allem die älteren Semester. So haben ca. 25% der über 65-Jährigen einen Vitamin B12 Mangel.

Sie haben eine Website „in3Wochen.at“ veröffentlicht. Welche Intention steckt dahinter, was findet man dort?

Graf: Chronische Krankheiten werden von uns schicksalshaft erlebt, dabei haben wir unsere Gesundheit großteils selbst in der Hand. Ich möchte jedermann kostenfrei und niederschwellig die Möglichkeit geben, wieder gesund zu werden. Oft hört man den Ratschlag, man solle doch „gesünder essen“ und weiß nicht genau, was das heißen soll. Auf in3wochen.at findet man einfache und fantastisch schmeckende Rezepte und Jausenvorschläge.