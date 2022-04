Rauchen ist ein weit verbreiteter Risikofaktor und gilt als Ursache für viele verschiedene Erkrankungen, wie Lungenerkrankungen (z.B. COPD), Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gefäßerkrankungen oder Krebs. Die Inhaltsstoffe in den Zigaretten wirken wie ein Gift-Cocktail für den Körper. In Österreich rauchen rund 30 Prozent der Bevölkerung. Viele Raucher schieben den Rauchstopp lange vor sich her. Anfangs sollte man herausfinden, warum und in welcher Situation man überhaupt raucht. Rauchen ist eine chronische Suchterkrankung.

Der Start in ein rauchfreies Leben beginnt mit der bewussten Entscheidung, mit dem Rauchen aufhören zu wollen. Der Nikotinentzug gliedert sich generell in zwei Methoden: in die Schlusspunktmethode (sofort mit dem Rauchen aufhören) und in die Reduktionsmethode (immer weniger rauchen und schließlich ganz aufhören). Die ersten zehn Tage sind bei der Raucherentwöhnung entscheidend, denn nach zehn Tagen sind die stärksten Entzugserscheinungen überstanden und der Körper geht in die Regenerationsphase über.

Die Maßnahmen gegen das Rauchen sind vielfältig und je nach Bedarf abzuklären. Möglich sind beispielsweise Injektionen, Hypnose, Akupunktur, Selbsthilfegruppen, Anti-Rauch-Programme, Verhaltenstherapien oder verschreibungspflichtige Medikamente (nur unter ärztlicher Aufsicht). Hilfreich können auch Apps sein, die zeigen, wie viel Geld bereits eingespart wurde oder wie sich das Risiko von Erkrankungen reduziert hat. Für die ersten rauchfreien Tage sollte man angenehme Aktivitäten einplanen und Stress möglichst vermeiden. Kopf und Körper werden sich an die neue Situation gewöhnen, dennoch ist Geduld gefragt und man sollte sich immer wieder die Gründe für den Rauchstopp in Erinnerung rufen.

Den Körper sollte man mit Entspannung, gesunder Ernährung und Bewegung unterstützen. Jeder Tag, an dem nicht geraucht wird, tut der eigenen Gesundheit, der der Mitmenschen, der Umwelt und auch dem eigenen Geldbeutel gut. Es braucht eine gute Vorbereitung, klare Gründe, Unterstützung, Zeit und Geduld und eventuell professionelle Hilfe, um sich an das neue Verhalten als Nichtraucher bzw. Nichtraucherin zu gewöhnen.