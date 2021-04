Meist sterben Menschen nicht an hohem Alter, sondern an Krankheiten.

In Österreich zählen Herzkreislauferkrankungen und Krebs zu den häufigsten Todesursachen. Denkt man an die eigene Familie oder an den Bekanntenkreis, wird man schnell feststellen, dass diese Rechnung auch aufgeht. Noch hat kein Forscher oder Wissenschaftler den Weg in die Unsterblichkeit erforscht, doch wie schön ist der Gedanke an ein rüstiges Alter mit einem wahrlich rüstigen Körper? Bestenfalls ohne Insulin-Messgerät, Blutdrucksenker und Knie-Prothese?

Zumindest gibt es mehr als eine Studie, die belegt, dass wir täglich die Möglichkeit haben, über unsere Gesundheit selbst zu entscheiden. Ausnahmslos alle Länder, die den westlichen Lebensstil führen – nämlich zu viel an Fleisch, Zucker, verarbeitete Lebensmittel und ein zu wenig an Gemüse – haben steigende Zahlen in der Statistik über Diabetes, Herzerkrankungen und Krebsarten. Wussten Sie, dass mehr als die Hälfte der Krebserkrankungen mit Veränderung der Ernährungsgewohnheiten vermieden werden können? Oder dass es den Begriff „herzgesunde“ Ernährung bereits gibt, die den Herzinfarkt vermeiden kann?

Das tägliche Dutzend

Im Grunde wollen wir uns ja alle gesund ernähren, der Wille wäre ja da – jedoch bitte so einfach wie möglich!

So einfach wie möglich, will es uns ein amerikanischer Mediziner machen, namens Dr. Michael Greger, der zahlreiche Studien aus der ganzen Welt analysiert hat und eine simple Checkliste für jeden Tag verfasst hat.

12 Nahrungsmittel, die herausstechen, unsere Gesundheit fördern und damit unser Leben verlängern. Diese einzigartigen Lebensmittel wollen wir genauer betrachten. Jedes der folgenden Lebensmittel enthält spezielle Nährstoffe, die sich in der Menge in keinem anderen Lebensmittel finden – so kommt man zum Schluss, dass diese Lebensmittel sich auch nicht austauschen lassen, denn sie haben in vielen Studien gezeigt, dass sie eine positive Wirkung bei der Prävention und Behandlung von Krankheiten wie zum Beispiel Diabetes oder Krebs haben.

1. Bohnen

Gleich vorweg: mit Bohnen sind alle Hülsenfrüchte gemeint, also auch Linsen, Sojabohnen oder Erbsen. Drei Portionen täglich lautet die Empfehlung. Eine Portion wäre bereits mit einem Hummus-Aufstrich abgetan. Bohnen sind reich an Eisen, Zink und Eiweiß und bieten einen hohen Gehalt an Ballaststoffen. Außerdem enthalten sie null Cholesterin und sind fett- und salzarm.

2. Beeren

Hier wird täglich eine Portion empfohlen. Bitte zugreifen was das Herz begehrt. Beeren sind kleine Superhelden! Sie schützen unser Immunsystem, unser Gehirn und bieten Schutz vor Krebs, weil sie eine stark antioxidative Wirkung zeigen. Antioxidantien eliminieren freie Radikale und schützen uns so vor Zellschäden.

3. Anderes Obst

Neben den beerigen Superstars dürfen wir aber nicht auf andere wichtige Obstsorten vergessen: Äpfel, Birnen und Co. Denn zusätzlich zu der täglichen Portion Beeren, werden drei weitere Portionen Obst empfohlen.

4. Kreuzblütler

Noch nie gehört? Brokkoli und Karfiol bestimmt. Genauso zählt auch der Grünkohl, Rucola oder auch Kren zu der Gattung der Kreuzblütler. Dr. Greger empfiehlt eine Portion am Tag – könnte beispielsweise eine halbe Tasse in gehackter Form sein, oder ein Esslöffel geriebener Kren. Der besondere Wirkstoff in diesem Gemüse nennt sich „Sulforaphan“, welcher nicht nur Zellschäden und Metastasenwachstum vorbeugt, sondern auch unsere Sehkraft und unser Gehirn unterstützt.

5. Grünes Blattgemüse

Dunkelgrünes Blattgemüse zählt zu den Top-Lebensmitteln dieser Welt. Wer viel davon isst, hat ein wesentlich geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie z.B. Schlaganfall oder Herzinfarkt. Ran an den Spinat, Sauerampfer, Grünkohl, Rucola oder Mangold – davon bitte zwei Portionen täglich.

6. Anderes Gemüse

Genau wie beim Obst, darf man auch beim Gemüse nicht andere Sorten ausschließen. Ob Kartoffeln, Paprika, Kürbis, Paradeiser oder Zucchini, hier werden die Portionen zweimal täglich vorgeschlagen.

7. Leinsamen

Kleine Körner, große Wirkung. Ein Esslöffel täglich ist schnell ins Essen verpackt. Leinsamen besitzen die sogenannten Omega-3-Fettsäuren. Am besten sie kaufen ganze Leinsamen und mahlen sie selbst fein (zum Beispiel mit der Kaffeemahlmaschine), so verderben sie nicht so schnell.

8. Nüsse

Naturbelassene Nüsse sind nicht nur der perfekte Snack, sie verlängern auch unsere Lebenserwartung! Am besten eine Portion (viertel Tasse) täglich davon essen.

9. Gewürze

Aufgrund der enthaltenen Antioxidantien stehen auch die Gewürze auf Gregers Checkliste. Besonders Kurkuma wird hervorgehoben. Ein 1/4 Teelöffel täglich schützt vor entzündlichen Krankheiten.

10. Vollkorn

Eine Portion wäre beispielsweise eine halbe Tasse Porridge, gekochter Reis (oder auch Quinoa, Amaranth oder Buchweizen), gekochte Vollkornpasta oder eine Scheibe Vollkornbrot. Empfohlen werden drei Portionen täglich. Vollkornprodukte sind ballaststoffreich, sättigen lange und verringern das Risiko von Herzkrankheiten, Diabetes und Schlaganfall.

11. Getränke

Die meisten Menschen trinken zu wenig, dabei sind 700 Milliliter bereits notwendig, damit unsere Nieren mal zu arbeiten beginnen. Hier gelten fünf Portionen täglich – eine Portion umfasst 350 ml. Wenn Ihnen Wasser alleine zu langweilig ist, legen Sie doch ein paar frische Obst- oder Gemüsescheiben rein.

12. Bewegung

Tataaaaaa! Hier gibt es kein Drumherum. 90 Minuten moderate Bewegung (Gartenarbeit, Radfahren, Tennis, Yoga) oder 40 Minuten zackig (Joggen, Klettern, Krafttraining) müssen drin sein. Bewegung ist wichtig für Körper und Geist – ein Übermäßiges sitzen ist alles andere als gesund. Durch Bewegung stärken wir unser Immunsystem, schlafen besser und verhindern Bluthochdruck.

Fazit: Wir alle können täglich entscheiden, was auf unseren Tellern landet – und wie unsere Zukunft aussieht. Wie sagte schon Hippokrates: „Lass die Nahrung deine Medizin sein und Medizin deine Nahrung!“

