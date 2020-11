,,Wenn der Schlaf nicht aller- wichtigste Funktionen für den Erhalt und die Funktion des Organismus hätte, dann wäre die Entwicklung des Schlafes die größte Fehlleistung der Natur“, meint der Schlafforscher Allan Rechtschaffen.

Dr. Astrid Toth, Ärztin für Allgemeinmedizin Fachärztin für Neurologie. zVg

Jeder von uns kennt Nächte, in denen man nicht zur Ruhe kommt und keinen Schlaf findet. Nach neuesten Studien leidet jeder 10. Erwachsene in den Industrieländern an einer ernst zu nehmenden Schlafstörung – auch Insomnie genannt. Sie bringt Ein- und Durchschlafstörungen mit sich, ebenso eine schlechte Schlafqualität, Tagesmüdigkeit und Erschöpfung. Halten die Beschwerden an mehreren Tagen pro Woche und über drei Monate an, so können ernst zu nehmende gesundheitliche Probleme auftreten.

Entgiftung des Zentralnervensystems

Die individuelle Schlafdauer jedes einzelnen ist unterschiedlich. Wenn ein Mensch neun Stunden Schlaf benötigt, dann leidet er aus gesellschaftlichen Gründen an einem chronischen Schlafmangel.

Der ständige Rückgang der Schlafdauer in Industrienationen ist unter anderem durch Licht, Nachtarbeit und Unterhaltungsangebote wie Internet und TV zu erklären. So schlafen zum Beispiel 40 Prozent der US Amerikaner weniger als 6 Stunden pro Nacht.

Die Regulation des Schlaf-/ Wachrhythmus erfolgt in bestimmten Regionen des Gehirns und umfasst ein komplexes System, Photorezeptoren und Hormone sind für die Funktion des zirkadianen Rhythmus verantwortlich. Nach neuesten Studien erfolgt im Tiefschlaf – auch Delta-schlaf genannt – eine Entgiftung des Zentralnervensystems. Gewisse Abfallprodukte, Beta-Amyloid genannt, werden im Schlaf aus dem Gehirn hinausgespült. Eine Störung dieser Reinigungsmechanismen kann unter Umständen bei der Entstehung eines Morbus Alzheimer eine Rolle spielen.

Schlafmangel kann zu Krankheiten führen

Eine verminderte Schlafdauer erhöht das Risiko für Herzkreislauferkrankungen, wie Herzinfarkt sowie auch Schlaganfälle. Verantwortlich sind entzündungsfördernde Botenstoffe, die die Gefäßwand schädigen. Dadurch kommt es zu einer Verkalkung aller Arterien.

Der Stoffwechsel wird ebenso negativ beeinflusst, Gewichtszunahme und eine Zuckererkrankung können die Folge sein. Des Weiteren kann sich auch eine Herzschwäche sowie ein schwer einstellbarer Bluthochdruck entwickeln.

Laut Studien wachsen bei Insomnie-Patienten Tumorzellen deutlich schneller als bei Personen, die nicht an einer Schlafstörung leiden.

Verschiedene Formen von Schlafstörungen

Am häufigsten verbreitet und diagnostiziert ist das obstruktive Schlafapnoesyndrom, welches sich durch ein lautes Schnarchen bemerkbar macht. Oft als harmlos und störend abgetan, veranlasst es jedoch den Bettpartner zur Sorge, wenn auch Atempausen auftreten. In dieser Zeit kann die Sauerstoffsättigung deutlich sinken, was eine Verkalkung der Gefäße beschleunigt.

Ebenfalls ein weitverbreitetes Krankheitsbild sind unruhigen Beine, auch „Restless Legs Syndrom“ genannt, die auch nachts die Schlafarchitektur stören können. Zur Diagnosefindung aller Schlafstörungen muss eine genaue Patientenbefragung, eine sogenannte Anamnese, durch den Schlafmediziner erfolgen. In vielen Fälle muss nachfolgend eine genaue Analyse des Schlafes mittels Schlaflaboruntersuchung im Krankenhaus durchgeführt werden.

Bei gewissen Fragestellungen kann, wie bereits in vielen Ländern Europas schon etabliert, als erste Untersuchung auch eine ambulante erweiterte Polygraphie durchgeführt werden. Dies bedeutet, dass die Schlafuntersuchung auch zuhause stattfinden kann.

Neueste Geräte lassen zusätzlich zu den üblichen Messdaten wie Sauerstoffsättigung, Atempausen und Schnarchen eine Schlafstadienbestimmung und eine Analyse der Beinbewegungen zu. Auch kann die Nacht aussagekräftiger sein, da man ja in der gewohnten Umgebung schläft und nicht von Kopf bis Fuß verkabelt werden muss.

Es lässt sich somit zusammenfassend sagen, dass man eine permanente Tagesmüdigkeit und Tagesschläfrigkeit nicht unterschätzen soll, da es zu ernsthaften Folgen in fast allen Organsystemen kommen kann. Diese wiederum könnten durch rechtzeitige Diagnosestellung und Therapie verhindert werden.