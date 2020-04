Österreichs Schüler sind von mentaler Überforderung, Konzentrationsschwäche und körperlicher Beeinträchtigung durch das viele Sitzen betroffen. Schlechte Noten, Schulstress, geringes Selbstvertrauen sind die Konsequenzen. Gerade in Zeiten der Corona-Krise sind Eltern damit beschäftigt, Home-Office und Hausübungen unter einen Hut zu bringen. Der Verein „Simply Strong“ will einen Beitrag leisten, diese negatvie Entwicklung zu stoppen. Auf der Internetplattform werden drei wirkungsvolle Programme Vital4Brain, Vital4Heart & Vital4Body angeboten, die die Lern- und Konzentrationsfähigkeit bei Kindern und Jugendlichen fördert.

Vereinspartner ist die Uniqa. „Gesundheit ist für Uniqa ein ganz wichtiges Thema. Damit Kinder und Jugendliche fit aufwachsen und besser lernen, unterstützt die UNIQA Stiftung den Schulverein „Simply Strong“. Vor allem in der aktuellen Situation, bei der die Kinder nicht raus können, gibt es dort ein tolles Programm, um die Mädchen und Buben in den eigenen vier Wänden zur Bewegung zu animieren“, so Uniqa- UNIQA Landesdirektor Alfred Vlcek.

https://www.simplystrong.at/