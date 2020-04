BVZ: Worauf muss man bei der richtigen Sitzhaltung achten?

Dr. Joachim Klikovics: Ein gerader Rücken und eine aufrechte Sitzhaltung sind das Wichtigste. Die Arme sollten angewinkelt – in etwa 90 Grad – auf dem Schreibtisch aufliegen können. Das bedeutet, wenn die Finger auf der mittleren Tastenreihe der Tastatur zum Liegen kommen, sollen die Ellbogen im rechten Winkel angewinkelt sein. Auch die Beine sollten im 90-Grad-Winkel und mit der vollen Fußfläche am Boden stehen. Das entlastet die Oberschenkel beim Sitzen.

BVZ: Was hilft, sich nicht zu verspannen oder Fehlhaltungen vorzubeugen?

Klikovics: Zu langes Sitzen in einer Position ist generell nicht optimal: Wenn die Muskulatur nur statisch in der Haltefunktion verharrt, wird sie sehr schnell müde und überlastet. Bei längerem Sitzen ist es daher ratsam, zwischendurch immer mal wieder die Sitzposition auch zu wechseln. Also einmal an der Stuhlkante zu sitzen, dann wieder auf der vollen Sitzfläche… das nennt man auch dynamisches Sitzen.

BVZ: Was sollte aber jedenfalls vermieden werden?

Klikovics: Nun ja, es ist jede Sitzposition erlaubt, solange sie öfters gewechselt wird. Man sollte also zu langes Sitzen in derselben Position vermeiden. Sitzen auf Therapiebällen beispielsweise ist sehr dynamisch, das kann man auch zwischendurch machen und den Bürostuhl beiseiteschieben. Dadurch wird das Becken mobilisiert und auch die Muskulatur des Achsenskeletts gestärkt.

BVZ: Wie unterstützt nun der Schreibtisch eine möglichst gute Sitzhaltung?

Klikovics: Der Schreibtisch sollte möglichst höhenverstellbar sein, zwischen der Arbeitsplatte und den Oberschenkel sollte eine Hand breit Platz sein. Im Allgemeinen sollte er nicht zu klein sein, um die Bewegungsfreiheit nicht einzuschränken.

BVZ: Und wie unterstützt der Schreibtischsessel eine möglichst gute Sitzhaltung?

Klikovics: Die Sitzfläche des Sessels sollte groß genug sein, um die Sitzposition darauf wechseln zu können. Die Rückenlehne sollte nicht zu kurz sein, sie sollte schon bis zu den Schultern reichen. Eine Kopfstütze ist dabei aber nicht unbedingt erforderlich. Kurzum: Die Lehne sollte für den Rücken eine vollflächige Stütze bilden. Einige Bürostühle haben auch eine Wölbung in der Lehne, diese bildet die physiologische Krümmung der Wirbelsäule nach. Das ist gut, wichtig ist hier aber, dass der Stuhl so eingestellt ist, dass sich die Wölbung der Rückenlehne auch wirklich der eigenen Wirbelsäule anpasst.

BVZ: Wie sorgt man für eine gute Kopfhaltung, während man am Computer arbeitet?

Klikovics: Der Bildschirm sollte, je nach Größe, 60 bis 80 Zentimeter vom Auge entfernt sein. Bei aufrechtem Sitzen mit geradem Rücken sollte die obere Bildschirmkante bzw. das obere Drittel des Bildschirmes auf Augenhöhe sein. Ein kippbarer Bildschirm ist hier auch nützlich.

BVZ: Welche Übungen helfen nun, die Wirbelsäule und die Muskulatur zu stärken?

Klikovics: Man sollte nicht mehr als 50 bis 60 Prozent des Tages sitzend verbringen, 20 bis 30 Prozent davon sollte man stehen und fünf bis zehn Prozent sollte man mit Gehen verbringen. Das kann man auch in einen Büroalltag integrieren: Beispielsweise kann man während einem Handygespräch auf und ab gehen, Besprechungen im Stehen absolvieren oder auch mal einen kleinen Spaziergang machen. Während dem Stehen oder Gehen ist man kreativer und die Bewegung regt den Kreislauf und das Gehirn an.

BVZ: Gibt es jetzt auch Tipps, wie man sich eine antrainierte falsche Haltung am besten abgewöhnen kann?

Klikovics: Hier heißt es: Überzeugungsarbeit an sich selbst leisten, sich selbst immer wieder daran erinnern. Es ist ein Prozess, aber mit der Zeit gewöhnt man sich auch eine richtige Haltung an.