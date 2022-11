Impfberatung in der Apotheke

Die Pandemie hat uns gelehrt, wie wertvoll ein präventiver Schutz gegen Krankheiten ist. Impfungen zählen zu den wichtigsten Vorsorgemaßnahmen. Sie schützen uns vor schweren Erkrankungen und ihren Folgeschäden. Lassen Sie daher regelmäßig Ihren Impfpass in der Apotheke kontrollieren! Die Apothekerinnen und Apotheker beraten und informieren Sie gerne.

Wichtige Vorsorgemaßnahme

Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit treten üblicherweise gehäuft Atemwegsinfektionen auf. Impfungen gegen Pneumokokken, aber auch gegen Keuchhusten und die Grippe stellen eine wichtige Vorsorgemaßnahme vor allem für Risikopatientinnen und Risikopatienten dar.

Pneumokokken- Impfaktion

In allen österreichischen Apotheken findet noch bis zum 31. März 2023 eine Pneumokokken-Impfstoffaktion statt. In diesem Zeitraum wird der Pneumokokken-Impfstoff in den Apotheken um rund ein Drittel günstiger abgegeben. Pneumokokken können gefährliche Lungenentzündungen sowie Hirnhaut- oder Mittelohrentzündungen verursachen.

Die Impfung wird insbesondere Menschen mit Immunschwäche, Asthma, COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung), Herz-Kreislauferkrankungen oder Diabetes empfohlen, ebenso wie allen über 60 Jahre. Für Kleinkinder ist die Impfung im kostenlosen Kinderimpfprogramm enthalten.

„Wir Apothekerinnen und Apotheker informieren umfassend in einem persönlichen Beratungsgespräch, für wen eine Impfung gegen Pneumokokken zu empfehlen ist. Und wer weiß, vielleicht können sich die Burgenländerinnen und Burgenländer – sofern es die Politik ermöglicht – auch schon bald den Impfstoff direkt in der Apotheke verabreichen lassen“, so Mag. pharm. Julia Kornfeind, Vizepräsidentin der burgenländischen Apothekerkammer.