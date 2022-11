Bedeutung wohnortnaher Versorgung für Patientinnen und Patienten

Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig eine wohnortnahe Versorgung für die Bevölkerung ist. Nach der Sicherstellung der Verordnung der für Patientinnen und Patienten erforderlichen Medikamente im ersten Lockdown durch die niedergelassenen Ärzte erfolgte die Basisversorgung unter Pandemiebedingungen auch zu Zeiten, in denen der Zugang in die Krankenhäuser erschwert war.

Viele Impfordinationen bildeten anschließend eine wesentliche Säule bei den Impfkampagnen gegen Covid-19.

Jetzt können mehr Patientinnen und Patienten zu Hause behandelt werden. Ältere und Menschen, die aufgrund erblicher oder früherer Krankheiten vorbelastet sind, können mit neuen Medikamenten versorgt werden. Da manche dieser Medikamente zum Teil ausgeprägte Wechselwirkungen haben, sind es besonders die Hausärzte, die ihre Patientinnen und Patienten entsprechend beraten und die Medikation anpassen können, da sie deren Grundkrankheiten und Medikation gut kennen. Die aufgrund der Überlastung der Spitäler notwendige Verkürzung der Aufenthaltsdauer im Krankenhaus bedeutet, dass die niedergelassenen Ärzte noch zusätzlichen Aufwand bei der Betreuung und Aufklärung der Patientinnen und Patienten haben.

Nachbesetzungen noch schwieriger geworden

Dies passiert nun zu einer Zeit, in der die Nachbesetzung frei werdender Stellen noch schwieriger geworden ist als vor einigen Jahren. Der schon lange von uns vorhergesagte Ärztemangel wird nun zunehmend spürbar. So hatten wir heuer einmal bei acht ausgeschriebenen Stellen eine Bewerbung und zuletzt bei neun ausgeschriebenen Stellen drei Bewerbungen. Bei den Nachbesetzungen haben wir das große Handikap, dass die Honorare der ÖGK im Burgenland die schlechtesten in ganz Österreich sind, speziell beim Fallwert (= durchschnittliches Honorar pro Patient) liegen wir fast in jedem Fachgebiet an letzter Stelle.

Dr. Michael Schriefl, 1. Vizepräsident der Ärztekammer für Burgenland, praktischer Arzt. Foto: Sabine Sommer

Da im Burgenland weniger Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner ausgebildet werden als benötigt, sind wir darauf angewiesen, auch Ärzte aus anderen Bundesländern zu gewinnen. Das funktioniert aber nur, wenn diese Nachteile beseitigt werden. Wir haben dieses Problem auch schon bei den letzten Kassenvertragsverhandlungen mit der ÖGK-B thematisiert, konnten hier aber nur geringe Fortschritte erzielen. Dabei ist es völlig unverständlich, dass bei einer bundeseinheitlichen Kasse, von Bundesland zu Bundesland, unterschiedliche Tarife gezahlt werden. Auch wenn die Unterschiede historisch gewachsen sind, sie stammen aus der Zeit in der die einzelnen Gebietskrankenkassen noch eigenständig waren, ist das kein Grund, dass es immer so bleiben muss! Die jetzige ÖGK ist dringend gefordert, hier Abhilfe zu schaffen und die Unterschiede in der Honorierung raschest zu beenden. Auch die Umstellung des Wochenendbereitschaftsdienstes ab 1. Juli 2021 auf ein freiwilliges System ist im Lichte der Konkurrenzfähigkeit des Burgenlandes zu sehen. Die angrenzenden Bundesländer Niederösterreich und Steiermark haben ein freiwilliges System schon seit 2018. Hier besteht ohne Zweifel weiterer Reformbedarf.

Wir haben dem Land und der ÖGK ein zukunftsweisendes Konzept präsentiert und sind weiterhin gesprächsbereit. Uns ist die flächendeckende wohnortnahe Versorgung ein immenses Anliegen und wir verwenden unsere ganze Kraft darauf, sie auch zu sichern, sind aber darauf angewiesen, dass die übrigen am Gesundheitssystem Beteiligten in fruchtbarer Zusammenarbeit das genauso tun.