Die Zahl der täglich einzunehmenden Medikamente steigt mit dem Alter naturgemäß an. Sobald zwei oder mehrere Arzneimittel gleichzeitig eingenommen werden, ist allerdings Vorsicht geboten! Ein Medikament kann nämlich die Wirkung eines anderen Arzneimittels beeinflussen. Die erwünschte Wirkung kann verstärkt, abgeschwächt oder sogar aufgehoben werden.

Sicherheit bei Medikamente

„Apothekerinnen und Apotheker informieren detailliert über die Wirkung von Arzneimitteln und die Vermeidung von möglichen Risiken, Neben- und Wechselwirkungen. Sie erklären im persönlichen Beratungsgespräch, welche Präparate ‚zusammenpassen‘ und wie und wann diese Medikamente eingenommen werden müssen, damit sie auch tatsächlich optimal wirken“, erklärt Mag. pharm. Dieter Schmid, Präsident der Apothekerkammer Burgenland.

Von größter Wichtigkeit sei es, so Schmid, sich bei der Einnahme von Arzneimitteln exakt an die Anweisungen des Arztes und der Apothekerin bzw. des Apothekers zu halten – etwa in Bezug auf Zeitpunkt, Dosierung und Häufigkeit – und diese wichtigen Vorgaben niemals eigenmächtig zu ändern.

Der burgenländische Apothekerkammer-Präsident appelliert: „Fragen Sie Ihre Apothekerin oder Ihren Apotheker, sie können Sie bei Ihrer Arzneimitteltherapie bestens unterstützen!“

Apothekenruf für dringende Fälle: 1455

Haben Sie dringende Fragen zu Ihren Medikamenten außerhalb der Öffnungszeiten? Dann können Sie den Apothekenruf 1455 wählen. Unter der Telefonnummer 1455 erhält jeder Anrufer zum Ortstarif rasche Antworten auf Arzneimittelfragen und Auskunft über die nächstgelegene dienstbereite Apotheke.

Auch blinde und sehbehinderte Menschen erhalten dadurch Auskunft zu Arzneimitteln. Der Informationsservice ist rund um die Uhr, 24 Stunden, 365 Tage lang erreichbar.