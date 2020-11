Die Pandemie hat uns gezeigt, wie vulnerabel ein Gesundheitssystem ist und wie gravierend sich Schwächen in der Versorgung und Einsparungen auswirken.

Anders als in anderen Ländern wurden Patienten in Österreich vor Ort versorgt und damit verhindert, dass Spitäler zu schnell aufgesucht werden, dadurch waren unsere Spitäler nicht mit jenen COVID-19-Patienten überlastet. So konnte erfolgreich verhindert werden, dass sich das Virus in den Spitälern über Patienten und das Spitalspersonal ausbreiten konnte.

Nur im Notfall in die Ambulanz kommen

VP OÄ Dr. Brigitte Steininger, Fachärztin für Allgemeinchirurgie und Viszeralchirurgie. zVg

Damit konnten sich die Spitäler auf ihre Kernaufgabe konzentrieren. Es sei wichtig, dass Patienten – außer bei Notfällen – nicht sofort in die Ambulanzen kämen, aber gleichzeitig ihre Gesundheit nicht vernachlässigen. Halsweh und Kreuzschmerzen sollen nicht sofort in der Ambulanz behandelt werden müssen, aber gleichzeitig sollte niemand ernsthafte Erkrankungen, wie Schlaganfall oder Herzinfarkt, ignorieren. Für das optimale Gesundheitssystem sei es daher sinnvoll, dass freiberufliche Ärzte in Behandlungseinheiten vor oder in den Spitälern arbeiten. Und zwar nicht nur punktuell in Bundesländern, sondern österreichweit, gleichzeitig sollte auch die telemedizinische Erstberatung ausgebaut werden.

Sicherheit im Gesundheitsberuf

Das Berufsleben mit COVID 19 wird Alltag, der Umgang mit Sicherheitsmaßnahmen muss routinemäßig sein.

Der Zugang in unsere Spitäler sollte nur mit einer zuverlässigen Testung der Patienten möglich sein, um sofort Patienten mit Infektionen in Isolation zu bringen um jegliche Verbreitung eindämmen zu können. Infektionsketten zu unterbrechen ist das oberste Gebot.

Diese Maßnahmen benötigen Umbauten mit Sicherheitsschleusen, damit andere Patienten mit schwierigen Krankheitsbildern keiner Gefahr ausgesetzt sind und auch die Gesundheitsberufe sicher ihren Alltag meistern können.

Das Arbeiten mit voller Schutzbekleidung benötigt auch dementsprechend veränderte Arbeitsplätze und -zeiten, da auf diese körperliche Herausforderungen Rücksicht genommen werden muss. Regelmäßig lange Pausen, die zur Arbeitszeit zählen, Infektionszulagen, veränderte Arbeitszeitmodelle und vieles mehr.

Die oben genannten niederschwelligen Versorgungseinrichtungen müssen in Zukunft nicht spitalsbedürftige Krankheiten behandeln, Patienten sollten durch das Gesundheitswesen gelenkt werden, die Selbsteinweisung gehört der Vergangenheit an, Begehrlichkeiten müssen im Hintergrund bleiben. Beim ersten Lockdown im März war der uneingeschränkte Zugang der Patienten in die Krankenhausambulanz von einem Tag zum anderen Geschichte, aus Angst vor Infektionen.

Um in Zukunft einen Lockdown zu vermeiden, benötigen wir Strategien, um eine optimale Gesundheitsversorgung der Bevölkerung gewährleisten zu können, mit Einhaltung von Hygienemaßnahmen. Wir müssen uns dem Virus anpassen, Veränderungen unserer Verhaltensweisen, um das Risiko zu minimieren. Die Hoffnung auf eine Impfung und dadurch zu einem Zurück ins vergangene Leben erscheint zur Zeit noch weit in der Zukunft zu liegen. Umdenken, neue Perspektiven mit Entschleunigung bedeuten keine Produktivitätseinbußen, sondern nur eine andere Denkweise.