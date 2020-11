Ihre Vorteile durch Online-Werbung.

Geringe Investition bringt Reichweiten-Boost!

Für einen vergleichsweise günstigen Aufpreis und daher als die ideale Ergänzung zum Printinserat erreichen Sie bis zu mehr als doppelt so viele Leser nahezu ohne Streuverluste in Ihrer gewünschten Region. Schon ab € 189,- gibt es eine einwöchige Fixplatzierung in einem ausgewählten Lokalchannel, zB Jennersdorf. Alle Preise im Online-Tarif.

Ihre Werbebotschaft immer mit dabei!

Wir sind dort, wo Ihre Zielgruppe ist. Mit einer Online-Kampagne auf unseren Portalen bzw. in unseren Social-Media-Kanälen erreichen Sie Ihre Kunden sowohl am PC und Laptop, als auch am Tablet und Smartphone – 24h, 7 Tage die Woche!

Nutzen Sie kreative und vielseitige Werbeformen!

Ob klassisches Online-Inserat mit Verlinkung auf eine Website Ihrer Wahl (zB Ihre Homepage, facebook-Seite, Webshop, etc.), Fotogalerie-Sponsoring oder Online-Advertorial (ggf. zzgl. Gewinnspiel) mit Foto und inhaltlichem Aufhänger inkl. Detailseite (siehe Beispiel) mit mehr Fotos, ggf. Video und weiterführenden Links – Online bietet für jede Anforderung und für individuelle Werbeziele maßgeschneiderte Lösungen.