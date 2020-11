Das Burgenland als Ferienland, Wanderland, Freizeitland und Weinland zu präsentieren ist für die BVZ als größte burgenländische Wochenzeitung mehr als nur Verpflichtung. Das Tourismusland Burgenland erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Um diesen Trend zu unterstützen, bringt die BVZ die besten Urlaubsangebote mit bewährten Freizeiterlebnissen in einem speziellen Ferien-Journal.

Im „BVZ Ferienwegweiser“ berichten wir über die tollsten Verlockungen für die schönsten Wochen des Jahres.

Der Ferienwegweiser erscheint in Woche 2. Das Journal wird auf der Ferienmesse in Wien vorgestellt, geht an Tourismuseinrichtungen und Gemeinden, liegt in der Gastro-Szene auf und wird via BVZ in den verschiedensten Gebieten verteilt.

ERSCHEINUNGSWOCHE:

KW 2/2021

Preise und Anzeigenschluss erfragen Sie bitte bei Ihrem Mediaberater

