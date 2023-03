Außergewöhnliche Ausflugsziele

Werbung

Im Burgenland warten zahlreiche außergewöhnliche Schätze und Kleinode darauf entdeckt zu werden. Eines dieser historischen Kleinode befindet sich im Stadtzentrum von Eisenstadt: Die Dombastei. Sie wurde als eine von vier Wehranlagen zur Verstärkung der aus dem 14. Jahrhundert stammenden Stadtmauer errichtet. Die Dombastei befindet sich in der St. Rochusstraße und wurde im Rahmen des Projekts „Erhaltung der mittelalterlichen historischen Stadtmauer und baulichen Ensembles“ revitalisiert und ist eine der letzten erhaltenen Wehranlagen im Nordosten.

Windmühle in Podersdorf

Im Burgenland befindet sich auch die größte funktionierende Windmühle Österreichs. Zu finden ist sie in Podersdorf. Ursprünglich gab es einmal sieben Stück im Seewinkel. Die Windmühle in Podersdorf ist rund 170 Jahre alt und die einzige, die noch vollständig erhalten und durch die Restaurierung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Mit der Burgenland Card gibt es gratis Führungen durch die Mühle.

Skulpturenlandschaft St. Margarethen

Am St. Margarethener Kogel kann man rund 50 Stein-Skulpturen bewundern und das ganz ohne Museum. Steinhauer Karl Prantl schuf einen Grenzstein für die österreichisch-ungarische Grenze im Römersteinbruch. Dabei kam er auf die Idee internationale Kollegen einzuladen. Von 1959 bis Anfang der 70er Jahre fand ein Bildhauer-Symposium im Steinbruch statt. Die Werke wurden vor Ort der Allgemeinheit hinterlassen und sind nun Kunst zum Anfassen. Grenzerfahrungsweg in Bildein

Der Grenzerfahrungsweg in Bildein ist ein Wanderweg mit erlebnisorientierten Stationen, die historische, kulturelle und landschaftliche Gegebenheiten aufweisen. Der Start befindet sich beim Dorfplatz. Der Weg führt entlang eines Labyrinths, vorbei an einem Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, einem Grenzwachturm, einer schwimmenden Brücke und vielem mehr. Die Stationen sind so gestaltet, dass sie für Kinder und Erwachsene interessant sind. Außerdem durchwandert man eine abwechslungsreiche Landschaft mit Rastplätzen.