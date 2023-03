Die Konzert-Highlights

Werbung

Das Burgenland gilt seit jeher als gutes Pflaster für alle alternativen Klänge und Rockmusik vom feinsten.

Vom 7. bis 10. Juni finden am Nova Rock-Festival vier Tage Action pur in Nickelsdorf statt. Fans dürfen sich auf musikalische Größen wie „Slipknot“, „Disturbed“, „Simple Plan“, „Tenacious D“, „Bilderbuch“, „Die Ärzte“, „Papa Roach“, „Nightwish“ und viele mehr freuen. Als Special Late Night Act wird es ein „Falco Tribute“ – mit original Falco Band und Special Guests – zum Gedenken an den 25. Todestag von Falco – geben. „Es wäre eine absolute Ehre fürs Nova Rock gewesen, Falco zu Lebzeiten am Festival zu haben. Aber die Legende lebt weiter mit seiner Band und ich freue mich ungeheuer, sie auf den burgenländischen Pannonia Fields begrüßen zu dürfen“, so Nova Rock-Veranstalter Ewald Tatar.

Seiler & Speer gehen auf Tour

Am 6. Juli bietet die malerische Kulisse des Schloss Esterházy die volle Bandbreite an Hochkarätern der heimischen Kulturszene. Darunter werden Seiler und Speer als Hauptact die Bühne beehren. Mit dabei werden sie nicht nur all ihre Hits wie z.B. „Hödn“, „Ham kummst“, „Principessa“ oder „Soits leben“ haben, sondern auch ihre neue Single „Waun da Wind geht“.

6. Juli. Seiler und Speer machen im Rahmen ihrer Tour halt in Eisenstadt. Foto: zVg/Barracuda Music

Butterfly Dance: Packt die Tanzschuhe ein

Barracuda Music hat mit dem Butterfly Dance Festival am Freitag, den 7. Juli, einen neuen Pflichttermin für alle Festival-Liebhaber ins Leben gerufen. Eingebettet im idyllischen Schlosspark Esterházy in Eisenstadt sorgen Parov Stelar, Xavier Rudd, Stereo MC’s, Keziah Jones und viele mehr für Schmetterlinge im Bauch und gesteigerte Bewegungsfreude in den Füßen.

Hitfeuerwerk am Lovely Days Festival

Am Samstag, den 8. Juli, findet wieder das Lovely Days Festival vorm Schloss Esterházy in Eisenstadt statt und holt wieder die größten Acts der Musikgeschichte ins Burgenland. Bestätigt ist die fantastische Joss Stone, die mit ihrer unvergleichbaren Stimme eine warme Fusion aus Soul, Reggae und Hip Hop schafft. Als Headliner führen die legendären Jethro Tull mit ihrem einzigartigen experimentellen Sound von Progressiv-Rock, über Classic- und Jazz-Rock bis hin zu Folk-Rock. Ein Hitfeuerwerk à la „Blinded by the Lights“ erwartet die Fans bei Manfred Mann’s Earth Band. Al Anderson ist auch für alle Reggae Fans ein besonderes Schmankerl. Ein abwechslungsreiches Kulinarik-Angebot sowie diverse Shopping-Möglichkeiten runden das Festivalerlebnis perfekt ab.

8. Juli. Joss Stone ist beim diesjährigen Lovely Days Festival mit dabei. Foto: zVg/ Barracuda Music

Konzerte im Steinbruch

Auch im Steinbruch St. Margarethen warten heuer am 17. Juli mit Zucchero sowie am 9. September mit Hubert von Goisern besondere Schmankerl auf die Musikfans.