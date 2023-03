Urlaub im Land der Sonne

Werbung

Markus Stefanitsch, Chefredakteur der BVZ Foto: NOEN

Das Burgenland ist immer eine Reise wert – zu jeder Jahreszeit! Vor allem nach dem Ende der Pandemie wartet 2023 im östlichsten Bundesland Österreichs wieder ein echtes volles Tourismusjahr mit allen Highlights, die unser wunderbares Land zu bieten hat. Neben dem Flaggschiff Neusiedler See, der trotz mancher österreichweit negativer Schlagzeilen wegen des Wasserstandes immer noch alles bietet, was das Touristen-Herz begehrt, sowie den viel gelobten burgenländischen Thermen, wurde zuletzt der Wein-Tourismus auf neue Beine gestellt. Mit attraktiven Angeboten zum Thema Wein und Erholung findet der Genuss-Mensch ebenso wie der Kulturliebhaber, der Festivalbesucher oder auch der Shopping-Fan in Parndorf ganz viele Angebote, die den Urlaub im Burgenland zum Erlebnis werden lassen. Und wer es ganz gemütlich haben will, kommt einfach zum Entschleunigen und Seele baumeln lassen. Auch hier ist das Burgenland Vorreiter.