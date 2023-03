Chillen mit coolem Sound

Werbung

Ab Mitte Juni ist es wieder soweit: Die Fußgängerzone in der malerischen Innenstadt von Eisenstadt lädt zur beliebten After-Work-Eventreihe „Music in the City“. In diesem Sommer werden insgesamt elf Bands jeweils Donnerstagabend von 18.30 bis 21 Uhr bei „Music in the City“ gute Stimmung sowie Urlaubsflair in die Eisenstädter Fußgängerzone bringen.

Von Jazzmusik über lateinamerikanische und italienische Klänge bis hin zu Countrymusik ist für jeden Geschmack und alle Altersklassen etwas dabei. Junge motivierte Künstler und Künstlerinnen aus der Gegend bis hin zu erfahrenen, langjährigen Musikprofis laden in die historische Innenstadt in Eisenstadt ein.

Als Sommerausklang findet darüber hinaus im September und Oktober an insgesamt fünf Samstagvormittagen von 10.30 bis 12 Uhr die „Matinee in the City“ mit der Militärmusik Burgenland, Polizeimusik Burgenland, dem Musikverein Winzerkapelle Kleinhöflein, der Stadt- und Feuerwehrkapelle Eisenstadt sowie dem Musikverein Bauernkapelle St. Georgen statt.