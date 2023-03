Bunte Erlebniswelten für Kids und Jugendliche

Werbung

Burg Forchtenstein Fantastisch

Die bekannte Burgmaus Forfel ist auch im Jahr 2023 wieder auf Burg Forchtenstein zu Gast. Von 8. bis 30. Juli 2023 findet auf Burg Forchtenstein das Familienfestival „Burg Forchtenstein Fantastisch“ statt, jeweils samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Den Kindern wird ein buntes Programm geboten, bei dem sich Burgmaus Forfel und viele verkleidete Burgfräulein und Ritter herumtreiben.

Burg Forchtenstein. Von 8. bis 30. Juli findet „Burg Forchtenstein Fantastisch“ statt. Foto: Burgenland Tourismus GmbH_Peter Podpera

Familypark St. Margarethen

Vielfältige Angebote für Familien mit Kindern gibt es im Burgenland zur Genüge. Der Familiypark St. Margarethen zählt zu den bekanntesten Freizeitparks in Österreich und liegt nur wenige Kilometer vom Neusiedler See entfernt. Am 1. April wird in die neue Saison gestartet. In den vier Themenwelten Erlebnisburg, Abenteuerinsel, Bauernhof und Märchenwald wird mit vielfältigen Attraktionen Spiel und Spaß für die ganze Familie geboten. Auch kulinarisch gibt es mit zahlreichen Restaurants eine große Auswahl.

Familypark St. Margarethen. Spaß für die ganze Familie wird geboten. Foto: Burgenland Tourismus GmbH_Birgit Machtinger

Sonnenland Funcart

Auf dem Pauliberg bei Landsee, dem jüngsten erloschenen Vulkan Österreichs, liegt der Startpunkt der Sonnenland Funcart-Touren. Mehr als drei Kilometer geht es dann abwärts bis zur Alten Waldquelle bei Kobersdorf. Einen eigenen Antrieb haben die Aluminiumcarts nicht, jedoch zwei unabhängige Scheibenbremsen. In die Kurve legen, driften – hier gibt es Action pur!

Indoor-Spielplatz in Eisenstadt

Bei Schlechtwetter bietet sich besonders der Indoor-Spielplatz in Eisenstadt an. Er lädt Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren zum Spielen und Spaß haben ein. Auf rund 250 Quadratmetern stehen ein großer Abenteuerturm mit Rutsche und Bällebad, eine Kletterwand, ein eigener Kleinkindspielbereich und noch vieles mehr zur Verfügung. Der Indoor-Spielplatz hat von Mittwoch bis Sonntag (auch an Feiertagen) in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

‚Lucky Town‘ in Großpetersdorf

Hier im Süden des Landes tummeln sich Cowboys, Indianer und andere Westernfans. Neben Musik- und Unterhaltungsprogrammen machen Ponyreiten, Schminken, Luftburg und Bogenschießen die Westernstadt zu einem beliebten Ausflugsziel für die ganze Familie. Die Westernstadt „Lucky Town“ erstreckt sich auf 4.500 Quadratmeter, worauf sich 15 Gebäude bzw. Geschäfte befinden (unter anderem auch Saloon, Jail, Bars).

‚Werkstatt Natur‘ in Marz

Die Werkstatt Natur ist die erste burgenländische wild- und wald-pädagogische Erlebnisstätte. Hier kann man Spannendes und Wissenswertes rund um die Flora und Fauna erfahren und es werden die Geheimnisse von Wald und Natur erforscht.

Baumwipfelwanderweg Althodis

Im Herzen des südburgenländischen Naturparks Geschriebenstein-Írottkő liegt der Baumwipfelwanderweg Althodis. Hier kann der Wald aus der Vogelperspektive erkundet werden: Es gibt elf Türme, die bis zu 20 Meter hoch sind und mit langen Holzbrücken verbunden sind. Diese haben insgesamt eine Länge von etwa 500 Metern. Der Baumwipfelwanderweg Althodis ist ein spannendes und lehrreiches Naturerlebnis für Groß und Klein.

Steppentierpark Pamhagen

Tierfreunde sind im Steppentierpark Pamhagen bereits seit dem Jahr 1975 bestens aufgehoben. Auf einer Fläche von 13 Hektar leben hier etwa 50 Tierarten, wie Wölfe, Steppenrinder, Stachelschweine oder Zackelschafe. Einige von ihnen sind frei lebend und können von den Besucherinnen und Besuchern im Tierpark hautnah erlebt werden. Die jüngsten Zugänge aus dem Jahr 2018 sind Erdmännchen. Einige Tiere können auch gefüttert werden, das Futter hierfür ist vor Ort erhältlich. Auch Hunde sind hier willkommen.

Steppentierpark Pamhagen. Hier können Tiere hautnah erlebt werden. Foto: Burgenland Tourismus GmbH_Stills & Emotions

Action in den Hochseilgärten

Hoch hinaus geht es in Burgenlands Hochseilgärten in Lutzmannsburg und Stegersbach. Der Sonnenland Seilgarten Lutzmannsburg bietet sowohl einen Hochseil- als auch einen Niedrigseil-Parcours für Kinder und Erwachsene. Im Hochseil-Parcours geht es bis zu acht Meter in die Höhe. Verbunden sind die anspruchsvollen Elemente zum Teil durch Flying Fox-Übergänge, Seilrutschen, an die man sich mit Karabinerhaken einhängt. Im Niedrigseil-Parcours warten 25 Elemente in maximal einem Meter Höhe in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Geschicklichkeit, Gleichgewichtssinn und Konzentration sind jedoch bei allen gefragt. Der Hochseilgarten Stegerspark liegt in einem Mischwald an der B57 zwischen Stegersbach und Ollersdorf. Auf über 16.000 Quadratmetern warten mehr als 60 Übungen, eine Teambuilding-Area, ein „WoodCrossFit“ sowie verschiedene Slacklines auf die Besucherinnen und Besucher. Ein Flying Fox-Parcours etwa umfasst elf Stationen in luftigen 18 Metern Höhe. Andere Parcours sind in unterschiedliche Schwierigkeitsstufen eingeteilt.