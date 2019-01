Stegersbach: durchatmen, genießen & Kraft tanken!.

Die Golf- & Thermenregion Stegersbach im Südburgenland gilt als eine der modernsten Wellnessdestinationen Europas. In Stegersbach erwarten die Gäste vier sehr individuelle Top-Wellness-Hotels der Vier- und Fünf- Sterne-Kategorie, allesamt mit Thermal- & Spabereichen. Dazu kommt die öffentliche Allegria Familientherme Stegersbach by Reiters, viele bezaubernde kleine Gastgeberbetriebe und Österreichs größte Golfanlage. Für Freizeit- und Sportbegeisterte bietet die Klima- & Energie Modelregion Stegersbach ein vielfältiges Angebot, die Möglichkeiten, in Bewegung zu kommen, sind riesig. Ab 2019 mit völlig neuem bike&hike Angebot. Urlaub in Stegersbach bedeutet durchatmen, genießen und Kraft tanken.

